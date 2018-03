Tizenhárom taggal bővül a kosárlabdázó Hírességek Csarnoka

Mindezt az észak-amerikai egyetemi bajnokság négyes döntője előtt jelentették be szombaton. A kanadai Nasht kétszer választották meg az észak-amerikai bajnokság (NBA) legértékesebb játékosának (MVP), emellett nyolcszor szerepelhetett az All Star-gálán. Kidd tízszer játszhatott a liga legjobbjait felvonultató eseményen. Rajtuk kívül az NBA történetének egyik legjobb hárompontos-dobója, a kétszeres bajnok Ray Allen, illetve a hétszeres All Star-kiválasztott Grant Hill is a sportági legendák közé került.



A nők közül a háromszoros olimpiai bajnok Katie Smith-t, a női NBA legelső draftjának első választottját, a kétszeres olimpiai bajnok Tina Thompsont, míg az edzők közül Lefty Driesellt választották a tagok közé - utóbbi az egyetlen egyetemi edző, aki négy különböző csapattal is több mint száz győzelmet ért el