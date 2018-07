Tizenegyesekkel jutott tovább Horvátország

Horvátország-Dánia 1-1 (1-1)

Nyolcaddöntő, Nyizsnyij Novgorod, játékvezető: Néstor Pitana (argentin).

Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pivaric, 80.) – Rakitic, Brozovic (Kovacic, 71.) – Rebic, Modric, Perisic (Kramaric, 97.) – Mandzukic (Badelj, 108.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Dánia: K. Schmeichel – Knudsen, Kjaer, M. Jörgensen, Dalsgaard – Christensen (Schöne - a szünetben), Delaney (Krohn-Dehli, 98.), Eriksen – Y. Poulsen, Cornelius (N. Jörgensen, 66.), Braithwaite (Sisto, 106.). Szövetségi kapitány: Age Hareide.

Gól: Mandzukic (4.) ill. Jörgensen (2.)



Büntetőpárbaj:



V. pár: Nicolai Jörgensen áll oda ötödiknek: ÉS HIBÁZIK! Nagyon rosszul rúgta, Subasic ott hagyta a lábát, amivel hárítja a középre szánt büntetőt! Rakitic ha belövi, továbbmegy Horvátország: BELÖVI! Nagyon higgadt tudott maradni, és elteszi a jobb alsóba, Schmeichel hiába fog három tizenegyest, ez kevés a továbbjutáshoz! A horvátok a nyolc között, Dánia számára véget ért a vébé!







IV. pár: Schöne következik a dánoknál, Subasic viszont kifogja a félmagas lövését! Előnybe kerülhet Horvátország, ha Pivaric berúgja ezt a tizenegyest. SCHMEICHEL! Ezt is megfogja! A jobb alsó felé lőtte volna, de érezte a dán kapus, a harmadik büntető, amit megfog ma! 2-2-vel megyünk az ötödik párnak.



III. pár: Egy újabb cserejátékos, Krohn-Dehli a dán rúgó. A jobb alsót választja, Subasic elment a másik irányba, 1-2. Modric jön, a hosszabbításban rontott: most nem, begurítja középre, 2-2.



II. pár: Kjaer jön a dánoktól: magabiztosan a léc alá, Subasicnak esélye sem volt, 0-1. Kramaric, ő is csereként állt be, akárcsak Badelj. Kivár, és elgurítja a másik sarokba, 1-1.



I. pár: A dánok kezdik, Eriksen az első rúgó. KIHAGYJA! A lövést Subasic tolja a kapufára! Badelj lapos lövését lábbal védi Schmeichel, az első pár után tehát 0-0!



Jöhetnek a tizenegyesek - Modric lábában ott volt a lehetőség, de kihagyta a tizenegyest - érdekes lesz, hogy a párbaj során vállal-e majd a horvátok kapitánya.



119.perc - Modric, most valamivel távolabbról próbálkozhat, de átlövése középre jön, ez Schmeichelnek nem okoz gondot.



116.perc - KIMARAD! Modric nem túl sarokra tartó lövésének irányát érzi Schmeichel, és megfogja a tizenegyest!







114.perc - TIZENEGYES! Ez hiányzott ma, Modric pazar kiugratásával Rebic lép ki, és Jörgensen hátulról buktatja őt, miután már a kapust is kicselezte. Óriási esély előtt a horvátok!







113.perc - Knudsen sokadik nagy bedobását csúsztatják meg középen, Nicolai Jörgensen azonban nem talál kaput ezt követően.



111.perc - Egyre közelebb a büntetők: a horvátok nem tudnak újítani, Dánia pedig azt hozza, amit az egész meccsen.



108.perc - Mandzukicot lehozza Dalic, Badelj áll be a helyére.



106. perc - Jön az utolsó dán csere az utolsó félidő előtt: Sisto jön Braithwaite helyett.



Szünet - Modric addig cselezget, amíg Pitana lefújja a hosszabbítás első félidejét.



105.perc - Modric szöglete nem hordoz magában semmilyen veszélyt. Egy perc a ráadás a hosszabbítás első félidejében.



98.perc - Változtat Age Hareide is, Delaney helyére Krohn-Dehli jön. Schöne átlövése megy nem sokkal mellé.



97.perc - A harmadik horvát csere, Perisic helyett Kramaric jön.



95.perc - Aktívabbak a dánok, Knudsen az alapvonalról erővel lőné középre, de elakad egy horvátban. Eriksen szögletét dobásra fejelik.



91.perc - Kezdődik a ráadás.



Jöhet a hosszabbítás - Jól indult, aztán visszaesett a játék, így ráhúznak a csapatok: jöhet a hosszabbítás.



93.perc - Ez még közelebb volt! Egy szöglet utáni kifejelt labdát Braithwaite lő vissza kapásból, de elsuhan a jobb kapufa mellett a labdája.



92.perc - Rakitic! Hát ezt hova tartogatta?! Jó húsz méterről lőtt, de alig tévedett.



90.perc - Három perc - és ha nem lesz gól, akkor még kétszer 15, ami hátra van a meccsből.



86.perc - Egy lecsorgót lő el futtából Pivaric, de blokkolják a kísérletét.



83.perc - Kovacic marad lent, miután ráesik a vállára - úgy tűnik, azért rendben lesz, és nem kell elhasználnia a harmadik cseréjét Dalicnak.



80.perc - Strinic helyett Pivaric a horvátoknál - túl sok minden nem történik az utóbbi percekben, egyre nagyobb az esély arra, hogy ez a meccs sem dől el 90 perc alatt.



74.perc - Ezek most a dánok percei, Eriksen is lőni tud, viszont ő nem talál kaput. Mintha éreznék az északiak, hogy itt még lehet esélyük.

72.perc - Nicolai Jörgensen lapos lövését hárítja Subasic.



71.perc - Az első horvát változtatás: Kovacic veszi át Brozovic helyét.



66.perc - Dán csere, Cornelius helyett Nicolai Jörgensen a pályán.



65.perc - Kicsiben próbálnák kijátszani a dán védelmet a horvátok egy szöglet után, de Rebic nem tudja visszatenni Modricnak. Ezekből keveset látunk, pedig a horvátok képesek lennének hasonló játékra.



61.perc - Poulsen indul meg, jó is a felpasszolt labdája Corneliusnak, viszont a visszapassz már túl erős neki, így nem tudja azt ellőni a tizenhatosról. Dánia ritkán ér fel a horvát kapuig, de ha igen, abból azért általában valami veszélyeset ki tudnak hozni.



59.perc - Perisic veszi vissza, de a hosszún érkező Rakiticnek ez nagyon hosszú, nem is éri el.



56.perc - Egy veszélyes jobboldali centerezés a dánoktól, de Vida becsúszva meg tudja előzni ellenfelét. Nehéz lett volna megismételni az első félidei kezdést, de egyelőre nem csak gólokban, hanem játékban is elmarad attól a második félidő.



50.perc - Különösebb változás nincs a játék képében: Poulsen beadását lehúzza Subasic, de a horvátok kezdeményeznek.



46.perc - Folytatódik a meccs, immáron Lasse Schönével a pályán, ugyanis a dánok cseréltek egyet a szünetben, Christensen már nem jött ki a második félidőre.



Félidő - Két korai gól, viszont ezt követően kevés komoly helyzet: a horvátok valamelyest jobbak, de ez gólokban nem mutatkozik meg.

45.perc - Egy perc a ráadás a félidő végén.



44.perc - Strinic nagyon okosan látja meg Rakiticet, aki a második hullámból érkezve lőhet a tizenhatos előteréből, de Schmeichel ezt könnyedén fogja.



39.perc - Modric balról végezhet el egy szabadrúgást, amelyet Mandzukic tud megcsúsztatni, ha nem is sokkal, de elmegy a bal kapufa mellett a fejese.



36.perc - Több a lendület a horvát támadásokban, de lövésig, vagy ziccerig nem jutnak Modricék.



29.perc- Itt a válasz, egymás után két lehetőség is a horvátok előtt! Előbb Rakitic átlövése után kell védenie Schmeichelnek, majd a kipattanót visszaszerzik a horvátok, de a Perisic a neki lekészített labdát borzasztóan találja el, majd a másik lábával is lőhet, de ez meg elmegy a kapu fölött.



27.perc - Dán helyzet, egy remek ütemű kiugratással Braithwaite lép ki két védő között, de lapos lövése elakad Subasicban.



22.perc - Beadásokig eljutnak a horvátok, de a levegőben már nem tudnak érvényesülni. Eriksen indulhat meg középen, a meccsen először válthat ritmus a dánok játékmestere - átlövését azonban blokkolják, és szöglettel jöhet Dánia.



20.perc - Ez gyanús volt, Strinic bal oldali beadása után a hosszún érkező Mandzukic eltűnt, Néstor Pitana azonban hajthatatlannak tűnik - és a videobíró sem jelezne, hogy ezért büntetőt kellene ítélni.



18.perc - Horvátországnál jóval többet van a labda, de a dánok jól zárnak hátul - a korai gólváltást követően most inkább a biztonságra szavaznak a csapatok.



12.perc - Remek helyről lőhetnek szabadrúgást a horvátok, de Perisic a kapu fölé tekeri a tizenhatos vonaláról.



10.perc - Hat perce nincs gól - mondhatnánk fanyalogva, de élvezetes meccs, a dánok nem tudtak előnyt kovácsolni a korai gólból.



4.perc - Eddig vezetett Dánia, Mandzukic egyenlít! Egy jobb oldali beadásnál határozatlan a dán védelem, és picit szerencséje is van a horvátoknak, mert egy dán fejről pattan oda Mandzukic elé, aki az ötösről bekotorja, 1-1!

2.perc - GÓÓÓÓL! Máris vezet Dánia, hát ennyit az esélyekről! Egy óriási bedobás jut el az ötösön álló Jörgensenhez, akinek lapos lövése Subasic kezéről a kapufára, majd onnan a gólvonal mögé pattan!

1.perc - A dánok kezdték a meccset.



19.53 - Köszöntjük olvasóinkat, jön a negyedik negyeddöntő, ellenfélre vár a házigazda, ugyanis Oroszország meglepetésre kiejtette a spanyolokat. Most a papírforma a horvátok sikerét ígéri, Zlatko Dalic csapatában nincs is különösebb meglepetés, a legerősebb kezdő futhat ki, a dánoknál viszont Pione Sisto csak a kispadon kapott helyet.



Nyolcaddöntő, Nyizsnyij Novgorod, játékvezető: Néstor Pitana (argentin) A várható kezdőcsapatok: Horvátország: ------------- Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic Dánia: ------ Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney - Yussuf Yurary Poulsen, Christian Eriksen, Pione Sisto - Nicolai Jörgensen

Minden eddiginél nehezebb mérkőzés vár a dán labdarúgó-válogatottra az oroszországi világbajnokságon, mivel a vasárnapi nyolcaddöntőben a lendületben lévő, százszázalékos horvát csapattal csap össze. A dánok eddig nem túl meggyőző teljesítményéről sokat elárul, hogy három csoportmérkőzésükön összesen két gólt szereztek. Ugyanakkor tény, hogy Age Hareide szövetségi kapitány együttese veretlen még a vb-n, s ha negyedszerre sem kapnak ki, nemzeti csúcsot döntenek. A barátságos mérkőzéseket is beleértve a válogatott immár 18 mérkőzés óta nem kapott ki, ami ugyancsak dán rekord.



A norvég szakvezető eltökélt abban, hogy tanítványaival gátat vetnek a menetelő horvátoknak Nyizsnyij Novgorodban: "Támadófutballt akarunk játszani, mert bár ellenfelünk kiválóan kontrázik, annyira mégsem jó az ellentámadásoknál, mint Franciaország. Le tudjuk őket győzni" - szögezte le Hareide, hozzátéve: örülnek, hogy nem Argentínát kapták ellenfélül.



Horvát kollégája, Zlatko Dalic ugyanakkor már a távolabbi célokról beszélt: "A csoportkörrel nem laktunk jól, mindenki többet akar, és nagy dolgokat akarunk véghezvinni. A dánok stílusát Izlandéhoz tudnám hasonlítani, de ők jobbak" - ismerte el a kapitány. A horvátoknak elsősorban a 16-oson belül kell vigyázniuk a dánokkal, akik történetük eddigi 29 világbajnoki góljuk mindegyikét a büntetőterületen belülről szerezték. A skandinávok ötödik világbajnokságukon negyedszer jutottak tovább a csoportkörből, de a negyeddöntőbe csak egyszer, 1998-ban tudták beverekedni magukat.



A vb egyik titkos favoritjaként emlegetett horvátok először jutottak tovább a csoportkörből 1998-as vb-bemutatkozásuk óta, amikor a bronzéremig meneteltek. Ezúttal a maximális kilenc pontot szerezték meg három meccsükön, erre rajtuk kívül csak Belgium és Uruguay volt képes Oroszországban. Ennél is imponálóbb, hogy eddig csak egy gólt kaptak, azt is 11-esből az izlandiaktól. Az adriaiak eltökéltségéről mindent elárul Dejan Lovren nyilatkozata: "Az 1998-as csapat rekordokat döntött, de én túl akarom ezeket szárnyalni. Azt akarom, hogy az emberek az én nevemre emlékezzenek, ne az övéikre" - közölte a Liverpool hátvédje.



A két gárda eddig ötször találkozott egymással, mindketten kétszer nyertek, egyszer pedig döntetlenre végeztek. A dánok legutóbb 1999-ben verték meg riválisukat, akkor Kasper Schmeichel édesapja, Peter állt a válogatott kapujában. Az ötödik mérkőzés horvát sikert hozott 2004-ben. Nagy tornán csak egyszer csaptak össze: az 1996-os Eb-n 3-0-ra győztek a horvátok. A csata győztese a spanyolokkal vagy a házigazda oroszokkal találkozik a negyeddöntőben jövő szombaton Szocsiban.