Tét a bajnoki aranyérem - Ma 13 órakor a döntőben: MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém

Karikatúra: Hudi Dániel

Kézilabdaünnepre készülnek Makón



Fontos meccseket játszik holnap a Makói Kézilabda Club az Erdei János Sportcsarnokban a Köröstarcsa ellen: 15 órától az NB II-es felnőttcsapat a jobb helyezésért, 17 órától az ifik a bajnoki címért lépnek pályára.

A fiatalok a szezon során egyetlen meccset buktak el, így azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel vezetik a tabellát a Kiskőrös előtt, így egy sikerrel megszerezhetik az aranyat. Az egyesület arra kéri a szurkolókat, hogy látogassanak ki a meccsre, és segítsenek a csapatnak.



A megyei csapatok hétvégi programja, NB I/B, Keleti csoport, férfiak, ma, 17: Törökszentmiklósi Székács–ContiTech FKSE-Algyő, 18: Balassagyarmat–MOL-PICK Szeged U20, nők, ma, 18: KSZSE–Szentendre,

NB II, Délkeleti csoport, férfiak, holnap, 15: Makói KC–Köröstarcsa.

K&H férfi kézilabdaliga, döntő, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Herczeg, Südi.MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Telekom Veszprém: Vezetőedző: Ljubomir Vranjes.Kiállítás:Hétméteres:12.58: a magyar Himnuszt katonai zenészek játszák el a finálé előtt.a szurkolók élőképet formáznak a lelátón, "Csak előre" felirattal, miközben dobszóló kíséri be a szegedieket a küzdőtérre.füttyszó közepette érkeznek egyenként a veszprémi játékosok a pályára.a csapatok mr felsorakoztak a bevonuláshoz, előtte még egy érdekesség. Éppen 11 éve nyert a Szeged bravúrosan Veszprémben, ami után itthon elhódította a bajnoki trófeát.a veszprémieknél többen sérültek, emiatt nem lesz ott a pályán ma Lékai Máté, Ancsin Gábor, Andreas Nilsson, Cristian Ugalde és William Accambray sem.a hazaiak játékoskeretéből a nyáron Orosházára igazoló Zubai Szabolcs, és Pedro Rodríguez maradt ki.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva kezdődik a magyar féri kézilabda legnagyobb derbije, a Szeged a Veszprémet fogadja a bajnoki döntő első mérkőzésén.„Ez az!" – üvöltötte a védelem egy labdaszerzés után a péntek délelőtti edzésen. Többször is zengett az újszegedi sportcsarnok a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának edzésén. A kékek „behangolták" a katlant, amely ma minden bizonnyal megtelik, és a szegedi hívek rendesen megtöltik.Kezdődik a döntő. Itthon játszik először a PICK, a visszavágót rendezik (május 20., 15 óra) a címvédő Telekom Veszprém otthonában. Látva a héten a Pastor-csapatot, nem nehéz megállapítani, hogy mindenki tisztában van a meccs fontosságával, súlyával. A helyzet kiváló, minden Tisza-parti kézilabdás egészséges, így teljes a keret.Marin Sego az elmúlt időszakban remek formában védett. A horvát válogatott kapus már nagyon várja a finálét.– Felkészültünk, ismerjük a Veszprémet – nyilatkozta Sego –, így nagy meglepetés nem érhet bennünket. Mindenkinek viszket már a keze, ezt várja mindig játékos, hogy döntőt játszhasson. Készen állunk, minden rajtunk múlik, többször bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk bárkit legyőzni. Nem számolgatunk, célunk, hogy előnyt szerezzünk és nyerjünk.A csapat életében még olyan nem fordult elő, hogy egy hazai meccs előtt közösen töltsék az éjszakát. Most ez történt, pénteken kora este egy Szeged melletti szállodába utazott a csapat.– Nincs ebben semmi különös – mondta Bánhidi Bence, a Szeged beállósa –, Pastor edző szeretné, ha a csapat együtt lenne, az utolsó estét is együtt töltenénk, csak a meccsre, a bajnoki döntőre koncentrálnánk. Egész héten a finálé járt a fejünkben, erre koncentrálunk. Tudjuk, éppen ez lesz a legfontosabb dolog, ezt hangsúlyozza a Mister is. Minden rajtunk múlik, az biztos, hogy a szurkolótáborunk sokat segít majd nekünk, ez hatalmas motiváció, hogy őket magunk mögött tudhatjuk.A meccset az M4 Sport Tv élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be. A pénztár 11 órakor nyit.A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület ma 11.45-től szurkolói felvonulást szervez, találkozó a Széchenyi téren.