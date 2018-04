Tereptriatlon - Poór Brigitta újabb első helye

A Győrben élő versenyző eddigi mérlege idén: kettőből két győzelem.

Eredmények

1. Poór Brigitta 3:03.41 óra

2. Barbara Riveros (chilei)

3:04.37, 3. Nicole Walters (brit) 3:07.48

4. Cecilia Jessen (svéd) 3:26.56,

5. Ania Tomica (lengyel) 3:43.21.

Cipruson, az Akamas nemzeti parkban rendezték a viadalt. A Győrben élő versenyző meggyőző teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt.A résztvevőkre 1,5 km úszás, 36 km kerékpározás és 11 km futás várt. A magyar versenyző a szokásosnál ezúttal gyengébb úszással kezdett. Közel két perc hátrányban kezdte meg a kerékpározást az angol Nicole Walters és a háromszoros olimpikon triatlonos, Rióban 5. helyen végzett chilei Barbara Riveros mögött.Poór Brigitta komoly tempót diktált a nehéz sziklás terepen, sikerült is átvennie a vezetést, a táv második felében már két perc előnye volt. Ezen a szakaszon Poór a legjobb időt hajtotta. A 11 km-es futáson a chilei lány élt igazán, előbb feljött a második helyre, majd a magyar sportolót is megközelítette. A magyar sportoló tudott még újítani a táv utolsó felében, 45 mp-et megőrizve előnyéből újabb Világkupa-futam-sikert ért el.„Óriási verseny volt, ezúttal is nagyon izgultam. Mikor beharangozták a chilei lány indulását, tudtam, nagyon nehéz dolgom lesz, hiszen mégiscsak az olimpiai távú triatlonosok között az egyik legerősebb, leggyorsabb versenyző és a tavalyi XTERRA-világbajnokságon ezüstérmes volt előttem. A futása pedig egészen fantasztikus.A taktikám az volt, hogy próbálok minél kevesebb hátrányt összeszedni az úszáson. Ez sajnos nem sikerült, nem sokkal a rajt után lerúgták az úszószemüvegem. A bringán tudtam, hogy nagyon hamar utol kell érnem az előttem haladókat, majd viszonylag rövid idő alatt minél nagyobb különbséget kell kialakítanom, hogy a kerékpáros szakasz második felében rá tudjak pihenni a futásra. Ez egész jól sikerült. Szerettem volna, ha több előnnyel mehetek ki futni, de szerencsére így is sikerült megőriznem majdnem egy percet és meg tudtam nyerni a futamot. Nagyon elégedett vagyok a győzelemmel, a formám is kezd alakulni. Szusszanni azonban még most sem szabad, még néhány napot maradok Cipruson edzeni, a hét második felében viszont már utazom tovább Athénba, ahol ezen a hétvégén folytatódik a sorozat egy újabb versennyel" – értékelt Poór Brigitta