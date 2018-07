Tereptriatlon - Poór Brigitta kettőből kettőt nyert

Poór Brigitta előbb Svájcban, legutóbb pedig Franciaországban is elsőként szakította át a célszalagot.

A gyönyörű környezet, a nehéz terep és a kiváló szervezés évről évre garantálja, hogy Európa egyik legnépesebb mezőnye látogasson ide. Idén sem volt ez másként: 23 ország 2200 versenyzője vállalkozott arra, hogy teljesítse a 1,5 km úszásból, 38 km hegyi kerékpározásból – 1400 m szintkülönbséggel – és 11 km, 600 m szintkülönbségű terepfutással tarkított versenytávot.A versenyen végül hatalmas magyar siker született, hiszen Poór Brigitta bravúros győzelmet aratott. Nem csupán a szélsőséges tereppel, a szokatlanul meleg időjárással, hanem a nagyon erős női mezőnnyel is meg kellett küzdenie a közel 3 és fél órás versenyen. A Győrben élő sportoló rendkívül taktikusan versenyzett, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Stabilan tartotta az úszáson, majd a kerékpáron megszerzett előnyét futásban is, így magabiztos előnnyel szakította át elsőként a célszalagot és a múlt hétvégi svájci győzelme után a franciaországi futamon is diadalmaskodott.

Fantasztikus napom volt, bár a rajt előtt szokatlanul bizseregtek a lábaim és nem éreztem kirobbanó formában magam. Ennek ellenére egész jól haladtam, mégis szenvedősnek éreztem a versenyzést. Nagyon nehéz az élen haladni, diktálni egy olyan tempót, ami biztos előnyhöz juttat, ugyanakkor vigyáznom is kell, ne fogyjak el idő előtt. Itt a franciaországi versenyen különösen fontos beosztani az erőt, nem elég bringán jól menni, hiszen a futás is brutálisan nehéz. Szerencsére minden jól alakult és sikerült a tavalyi ezüstérmet egy győzelemmel felülmúlni. Most végre egy kis pihenő jön számomra. Rám fér már, hiszen április óta folyamatosan versenyzem. Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, jó lesz picit itthon is lenni. A következő két futamot ezért kihagyom. Legközelebb, ha minden jól alakul, az idén debütáló romániai futamon állok ismét rajthoz"

Eredmények



XTERRA Franciaország: 1. Poór Brigitta 3:27.01 óra, 2. Helena Erbenova Karaskova (cseh) 3:30.23 ó, 3. Carina Wasle (osztrák) 3:33.00 ó, 4. Lesley Paterson (brit) 3:33.45 ó, 5. Penny Slater (ausztrál) 3:49.36.



XTERRA Svájc: 1. Poór Brigitta 2:34.34 óra, 2. Nicole Walters (brit) 2:35.51 ó, 3. Carina Wasle (osztrák) 2:36.40 ó, 4. Helena Erbenova Karaskova (cseh) 2:37.00 ó, 5. Loanne Duvoisin (svájci) 2:38.13 ó.

– mondta Poór Brigitta, akiről a franciaországi verseny technikai igazgatója, a többszörös világbajnok Nicolas Lebrun így nyilatkozott: „Aki képes ilyen meglepő és váratlan megoldásokra egy hosszú és nehéz versenyen, az méltó arra, hogy a világ legjobbja legyen."