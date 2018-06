Tereptriatlon - Poór Brigitta győzött Portugáliában

Eredmény



1. Poór Brigitta 2:48:27 óra

2. Carina Wasle (osztrák) 2:56:01

3. Eva Gracia Gonzales (spanyol) 2:59:40

A terepsport.hu szakportál hétfői tájékoztatása szerint Poór a nyitószám, az úszás után elsőként lépett partra, majd előnyét megőrizte a folytatásban is. A kerékpáros szakasz után már nagy fölénnyel vezetett, és a futás során sem tudták megszorítani.Poór a vk-siker után azt mondta, nagyon elégedett, ám meglepett is egyben."Az úszásnál éreztem, hogy jól kezdtem a versenyt, de tartottam is a görög fiaskó után a vizes számtól. A kerékpáron szárnyaltam, és nem volt bennem több félelem" - nyilatkozta a magyar triatlonos. Hozzátette: ezzel a győzelemmel el tudta feledtetni a múlt heti féltávú országos bajnokság kudarcát.A többszörös magyar bajnok Mester Bálint (X2S TEAM) a szlovákoknál állt rajthoz, és remek futással másodikként ért célba.