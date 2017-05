Tereptriatlon - Csalódott az éllovas, Poór Brigitta

Poór Brigittának nemcsak az ellenfelekkel és a nehéz tereppel, hanem a sérülésével is meg kellett küzdenie Spanyolországban.

Tarragona város történelmi helyszínein a versenyzőknek 1,5 km úszást, 31 km hegyikerékpározást és 10 km futást kellett teljesíteniük. Poór Brigitta a szokásos jó úszásának köszönhetően a harmadik helyen kezdte meg a kerékpáros számot. Egy spanyol és egy francia lánynak sikerült őt csak leúsznia.A Győrben élő sportoló aztán kihasználva kerékpáros erőfölényét, 7 km megtétele után az élre állt és fokozatosan növelte az előnyét. A második 13 km-es kör elején azonban Poór elesett, ami a vezető pozíciójának elvesztésével járt, a cseh versenyző meg tudta őt előzni. A 10 km futáson hősies küzdelemben sikerült a második helyét megtartania, így egy ezüstéremmel és összetett szempontjából értékes pontokkal gazdagodott.

Eredmények

1. Helená Erbenová (cseh) 2:48.48, 2. Poór Brigitta (magyar) 2:54.51, 3. Sara Bonilla (spanyol) 3:01.12, 4. Kathrin Müller (német) 3:01.54, 5. Rocio Espada (spanyol) 3:08.12.

„Nagyon csalódott vagyok. A görög futam után kicsit pihentem, hogy újult erővel versenyezhessek majd a spanyol versenyen. Jó erőben is éreztem magam, haladt alattam a bringa, de rögtön a második kör elején nagy tempónál elestem. Sikerült elég jól odavernem magam, míg a kerékpáros rész hátralévő szakaszában inkább a bordáim fájtak, nem nagyon kaptam levegőt, addig a futáson a térdem fájt rettenetesen. Az esés után teljesen elveszítettem a koncentrációm, csak próbáltam menteni a menthetőt. Ez most egy második helyre volt elég.Szerencsére úgy néz ki, nem tört el semmim. Sok időm nincs a sebeim nyalogatására, két hét múlva Portugáliában folytatódik a sorozat" – értékelt Poór Brigitta, aki összetettben továbbra is az élen áll.