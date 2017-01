Tenisz - Már találkozott példaképével a soproni Boros Botond

Boros Botond nagy jövő előtt áll.

A válogatott edzései háromhetente lesznek Budapesten, a Nemzeti Edzés Központban, ahol a versenyzők a tenisztréningek mellett erőnléti edzéseken is részt vesznek. A kerettagok számára a magyar szövetség által előírt – elsősorban kiemelt – korosztályos versenyeken való részvétel is kifejezetten ajánlott.Boros Botond – elmondása szerint – nagyon várja ezeket az alkalmakat, hiszen jó csapatban, magas színvonalú edzéseken vehet részt, ami nagymértékben hozzájárulhat további fejlődéséhez.A fiatal teniszező öt és fél évesen, 2010-ben ismerkedett meg a tenisszel. Az első teniszütőt győri nagypapája, Pesztenlehrer Ottó adta a kezébe. A sportág azóta is szoros kötelék nagypapa és unokája között. Botond hamar kitűnt társai közül jó labdaérzékével és kimagasló állóképességével Szemerits Gábor iskolateniszes csapatában, így 2013-ban már az SVSE versenyzői keretében edzett Úr Csaba vezetőedző irányítása alatt.Hetente hat teniszedzés mellett két futóedzés Botond szokásos adagja, amit a hétvégi versenyek egészítenek ki. Havonta általában egy-két versenyt terveznek be, ami a tavaszi-nyári időszakban sűrűbbé válik.

A fiatal tehetség példaképe Novak Djokovic, akivel lehetősége volt már személyesen is találkozni. Hobbija a tenisz mellett a futás, ahol szintén komoly sikereket ért már el: három éve nyeri korosztályában a városi mezei futóversenyeket, a diákolimpián pedig megyei első, országos nyolcadik helyezéssel büszkélkedhet.Edzője, Úr Csaba így jellemzi tanítványát: „Boti nagyon jó felfogású, harcos mentalitású játékos. Küzdeni tudása, lábmunkája mindenképp átlag feletti. Az utóbbi időben a játékintelligenciája is sokat fejlődött, előremutató a taktikai érzéke is. Sokat kell dolgoznunk mentálisan is, hogy a negatív dolgok ne befolyásolják túl sokáig a teljesítményét. Néha még kicsit hullámzik a figyelme, de bízom benne, hogy sok munkával és akarat-erővel ez javulni tud, hiszen győztes típusú játékos."