Tenisz - Babos Csaba visszatért Sopronba

Babos Csaba

Babos Csaba neve gyakorlatilag összeforrt Sopronnal, pedig az elmúlt években kizárólag a munka szempontjából nem soproni volt, viszont a közelmúltban visszatért az SVSE-hez, a vidéki tenisz fellegvárába.„Hiányzott a család, az unoka, hiszen gyakorlatilag csak én voltam fővárosi az elmúlt években, de amikor tudtam, otthon voltam" – indokolta a visszatérés okát Babos Csaba, aki azt is elmondta, annak idején hogyan került az MTK-hoz.„Több mint nyolc éve a téli szezonban lányommal, Timivel sokat edzettünk Angliában, mert Magyarországon nem voltak olyan feltételek, melyek az előrelépéshez elengedhetetlenek voltak. Homonnay Géza, az MTK teniszszakosztályának elnöke tett egy ajánlatot, miszerint segíti Timi felkészülését, viszont cserébe nekünk az MTK-hoz kellett szerződnünk. Előnyös volt ez a számunkra, így belevágtunk, s ott a szakosztályvezetői és a vezetőedzői feladatkört is elláttam. Három évig csináltam, nagyon sikeres klub voltunk, de szerettem volna még előbbre lépni, nemzetközi szintű csapatban gondolkodtam. Viszont a klubnál nagyon erős bázisa van a társasági tenisznek, s bizonyos dolgokban nem tudtunk egyezségre jutni. Ezért különváltunk egy csoporttal, majd pedig jött a lehetőség, hogy a volt BSE létesítményét a tenisz számára hasznosítani lehet. Ennek a projektnek az apropóján lett kész a közelmúltban a Budai Tenisz Centrum, amelyikben mostanáig a szakmai igazgatóként dolgoztam. A kezdetektől végigkísértem az egész beruházást, leginkább az én javaslataimra olyan központ valósult meg és olyan szakmai háttér mellett edzhetnek a teniszezők, mely teljes mértékben megfelel a nemzetközi kívánalmaknak. Szerettem volna bebizonyítani, hogy Magyarországon is létrejöhet egy ilyen komplexum, sikerült, de a küldetésem ezzel véget is ért" – folytatta Babos Csaba, aki úgy döntött, visszatér Sopronba.„Az SVSE tárt karokkal várt, már korábban is beszéltünk arról, hogy ha egyszer feladom a budapesti edzősködést, akkor térjek vissza hozzájuk. Örömmel tettem, hiszen a soproni továbbra is az egyik legsikeresebb klub, a vidékbajnokságok pontversenyét az elmúlt húsz évben tizenhétszer megnyerte. Ez az elmúlt években Úr Csaba vezetőedző munkájának gyümölcse volt, viszont egy edző nemrégiben távozott az egyesülettől, így tényleg kapóra jött a visszatérésem" – mondta az edző, hozzátéve: az infrastruktúra is sokat javult.„A GYSEV-sporttelepen két kemény pálya is épült, melyet szeretnénk könnyűszerkezetes megoldással befedni. Ez várhatóan jövőre valósul meg, így most télen a legjobbakkal még Ausztriába járunk majd át edzeni. Emellett egyébként még megmaradtak a magántanítványaim, így soproni és budapesti válogatottakkal is foglalkozom hetente két-három napokat" – mesélte Babos Csaba, aki természetesen továbbra is menedzseli lányát, Tímeát, igaz, már nem jár annyi versenyre, mint korábban.„Évente hat-hét tornán vagyok ott jó esetben, már megvan Timi stábja, akik segítik őt. Azt gondolom, az elmúlt időszak megmutatta, hogy ott van a szűkebb elitben, hiszen párosban nyert világbajnokságot, idén megszerezte első Grand Slam-trófeáját Ausztráliában, s most Wimbledonban is jó esélyekkel indul. Mindenképpen esélyesként indulnak a füves pályás versenyen, nagy dolognak tartanám, ha ezt a serleget is begyűjtenék. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy közel áll Timi ahhoz, hogy párosban világelső legyen, de elsődlegesen az eredmények a fontosak, minden más pozitív hozadék csak hab a tortán" – tekintett egy kicsit előre Babos Csaba, aki jelenleg Nyíregyházán tartózkodik a vidékbajnokságon. A soproni tanítványok már eddig is kitettek magukért, hiszen több győzelmet is szereztek már a csapatversenyek során, s egyéniben, valamint párosban is nyertek érmeket.