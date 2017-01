Tenisz - A soproni Babos Tímea már az első fordulóban kiesett

Babos Tímea az amerikai Nicole Gibbs elleni játszma közben az ausztrál nyílt teniszbajnokság noi egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2017. január 17-én. (MTI/EPA/Mark R. Cristino)

A világranglista 28. helyezettje két szettben maradt alul a rangsorban 92. amerikai Nicole Gibbsszel szemben. Az első játszma rövidítésben dőlt el, a második pedig úgy, hogy az amerikai teniszező brékhátrányból fordított. Az 55 percig tartó nyitószettben Gibbs 1:1 után két játékot is nullára nyert, s bár Babos később vissza tudta venni elvesztett adogatását, a tie breakben alulmaradt. A folytatásban 2:2 után elvette ellenfele adogatójátékát, de az amerikai rögtön javított, majd 4:5-nél is brékelte Babost.A legjobb 64 közé jutásért rendezett keddi mérkőzés 1 óra 44 percig tartott.

"Sajnálom nagyon! Sajnos fejben elég nagy gödörben vagyok. A tavalyi US Open óta elveszítettem picit a fonalat - nyilatkozott a magyar játékos a saját honlapján, a babostimea.hu oldalon. - Rengeteget készülök és edzek, de sajnos most hullámvölgy van. Nem a játékommal van a baj. Az utóbbi időben elég negatív vagyok, pedig az edzéseken egyre jobban megy a játék. A mai meccs is csak egy kínszenvedés volt. Annyira izgultam és annyira leblokkoltam. Nem tudtam mit tenni, sajnos."