Teke - Újra bajnokcsapatot ünnepeltek Petőházán

Az elmúlt szezonban azonban olyan jól teljesítettek már az ősszel is, hogy a tavaszi folytatásban úgy döntöttek, ha lehet, nem engedik ki kezükből a lehetőséget.



Gundics Sándor szakosztályvezető – egyben edző, intéző, amolyan mindenes – így értékelt lapunknak: „Egy évvel ezelőtt nem igazán tűztünk ki a csapat elé konkrét célt, mert éppen tavaly helyeztek át bennünket a Délnyugati csoportba, ahol még nem igazán ismertük az ellenfeleket, hiszen egy évtizede már, hogy az Északnyugati csoportban szerepeltünk. Ott is eléggé vegyesen, hiszen az első öt-hat évben a középmezőnyben végeztünk, de az utóbbi években előfordult, hogy kiesőhelyen is álltunk, csak éppen szerencsénk volt és bent maradtunk. Már az őszi szereplésünk is dobogóközeli volt, ezért tavasszal hasonló számú győzelmekkel elértük, hogy kétpontos előnnyel végeztünk az élen a nagy vetélytárs, a Sárvár előtt. Jó volt a csapatszellem, az összetartás, s nem utolsósorban a csapat úgy küzdött, hogy ez a kiváló eredmény lett a vége. Régóta együtt játszik a csapat, bár tavalyelőtt leigazoltuk a Soproni Postásból Nándorhegyi Róbertet, akivel erősödött a csapat, eredményeivel – a többi csapattaggal együtt – jelentősen hozzájárult a bajnoki címhez."



A bajnokság megnyerése után adódik a kérdés: melyik osztályban folytatja a csapat?



„Magam is támogattam volna a játékosok egy része mellett, hogy egy osztályt lépjünk előre, de a szövetség olyan követelményeket támaszt – miközben egy forint támogatást sem ad –, mint például a négysávos, paneles pálya, amit mi nem tudunk előteremteni. Ebben a sportágban nincs taós támogatás vagy állami pénz, amit pályaépítésre tudnánk fordítani. Mehettünk volna Sopronba vagy Répcelakra is, ahol van ilyen létesítmény, de az már elveszítette volna a Petőházához való kötődésünket. Itt az önkormányzat teljes mértékben támogatja a szakosztályt, a feltételek adottak ahhoz, hogy nyugodt körülmények közt folytathassuk a szereplésünket. Bár már harminc éve benne vagyok ebben a sportágban, ilyen hangulatra nem emlékezem, mint amilyet manapság lehet tapasztalni. Szeretnénk egy-két játékost, köztük ifjúsági korút is igazolni, hogy az esetleges sérülések, munkahelyi elfoglaltságok esetén se legyenek létszámgondjaink. Elkezdjük a felkészülést a következő bajnokságra, bár még azt sem tudjuk, hogy melyik csoportba sorolnak be bennünket" – tette hozzá a szakosztályvezető.



Piskolti Béla, a település polgármestere, egyben az sportegyesület elnöke is elégedetten nyilatkozott: „Nagy sikert értek el tekéseink, minden elismerést megérdemel a teljesítményük. A korábbi évek gyengébb szereplése után nagyon kellett ez a kiugró eredmény, a szakosztály megítélése is jelentősen megváltozott. Azt hiszem, ahogy tekéseink büszkék az elért bajnoki címre, mi, petőháziak is büszkék lehetünk a csapatra. A település életében mindig fontos szerepet töltött be a sport, korábban a labdarúgók vitték a prímet, most tekéseink játszanak a legmagasabb osztályban, és mint látjuk, nem is eredménytelenül. Az önkormányzat biztosítja a hátteret az eredményes sportoláshoz, úgyhogy várjuk a hasonlóan sikeres folytatást."



A bajnokcsapat: Sipos Ferenc, Bujtás Gyula, Németh László, Piskolti Béla elnök, id. Csigó Attila, Nándorhegyi Róbert, ifj. Csigó Attila. Németh Dominik, Németh Dávid, Benczik József, Gundics Sándor, Gundics Krisztián.