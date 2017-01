Tájékoztatják az utánpótlás korosztályt a győri Széchenyi egyetemen

A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete nemcsak a sportolást, a testi egészség megőrzését tartja fontosnak, hanem segíteni kíván a sportoló hallgatóknak, így a kézilabdázóknak a sport melletti, a sport utáni civil életben való helytállásban is. Mindezt az utánpótláskorú kézilabdás hallgatóknak és szüleiknek tartott tájékoztató program is naprakész információkkal támogatta.



A 200 fős előadóterem megtelt, s ez az érdeklődés a kérdésekben is folytatódott.



Az Egyetem képviseletében dr. Gyömörei Tamás egyetemi docens, a Testnevelési és Sportközpont vezetője, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének elnöke, a sportegyesület kézilabda szakosztálya nevében Auer Károly utánpótlás igazgató, az Agrofeed ETO-SZESE kézilabda csapat vezetője tartott előadást az egyetem és a sportcsapat együttműködéséről, a lehetőségekről. Mindketten hangsúlyozták a tanulás, a szellemi fejlődés jelentőségét.



- Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk jelenleg vagy a közeli jövőben kézilabdázók és szüleik – már lányuk, fiúk általános iskolás korától kezdve - naprakész információkkal rendelkezzenek a Győrben széles palettán megjelenő továbbtanulási lehetőségekről. Egyetemünkön műszaki, agrár, egészségügyi, humán területen számos szakon szerezhetnek diplomát vagy felsőfokú szakképesítést a fiatalok, s közben választott sportágukban is kiváló eredményt érhetnek el – foglalta össze a tájékoztató program célkitűzését dr. Gyömörei Tamás.