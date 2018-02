Sztárigazolások a Győri Audi ETO-nál! Három új játékos is érkezik Győrbe, Grimsbö és Amorim marad

Mondják, vegyél két jó kapust, hogy sikeres legyél. Az elmúlt időszakban voltak sérülések, szerettünk volna biztosra menni, úgyhogy nekünk jövőre lesz három

- nyilatkozta Bartha Csaba klubelnök a Sport TV hétfő esti, Harmadik Félidő című műsorában.

A klub hétfőn, néhány órával a műsor előtt jelentette be, hogy nyártól a csapatot erősíti a világbajnok francia kapus Amandine Leynaud, a magyar válogatott Kiss Éva szerződést hosszabbított, a norvég Kari Aalvik Grimsbö pedig érvényes megállapodással rendelkezik.A sportvezető kifejtette, nagyon komoly rivalizálás lesz a kapusposzton, és hárman fogják megoldani a többfrontos helytállást, vagyis egyiküket sem adják kölcsön., a Vardar Szkopje szerb válogatott beállója, Dragana Cvijic megszerzésére viszont nem lát esélyt.

Azt gondolom, ez példaértékű dolog. Győrben más a koncepció, mi igenis világsztárokat igazolunk, ezt nem rejtjük véka alá, meg szeretnénk nyerni a BL-t, minden évben ez az elvárás a város és a szponzorok tekintetében. Nekünk ez a célunk, így igazolunk, ezt vállaltuk

A magyar bajnokságban is címvédő klub a norvég beálló, Kari Brattset, valamint honfitársa, a világ- és kétszeres Európa-bajnok átlövő, Veronica Kristiansen érkezését is bejelentette hétfőn."Nem volt szempont, hogy csak olyan játékost igazoljunk, aki még nem nyert Bajnokok Ligáját, de így jött össze. Az elmúlt négy évben háromszor győzött a Győr, és jó érzés, hogy aki idejön, annak az a célja, hogy megnyerje a BL-t" - magyarázta Bartha, aki elárulta, hogy a következő évadban 16 fős lesz a keretük.Az elnök hangsúlyozta, nagyon szimpatikus számára, hogy a Ferencváros kezdőcsapatában három fiatal magyar játékos volt a francia Metz elleni BL-meccsen.- közölte.Hozzátette ugyanakkor, hogy próbálják a magyar szövetséggel karöltve megtalálni a módját, hogy a legtehetségesebb fiatal magyar kézilabdázóik megfelelően fejlődhessenek az NB I-ben."Vannak olyan terveink, amikről most még nem szeretnék beszélni, nincs teljesen kiforrva az ötlet, de a fiatal játékosok versenyeztetését igenis meg kell oldani" - vélekedett Bartha Csaba.A Győri Audi ETO KC vezetése a 2018/19-es évad hazai, valamint a nemzetközi megmérettetéseire is ütőképes keretet állított össze. A csapatnál továbbra is a rutinos magyar és külföldi válogatottakra épülő keretet terveznek az új szezonra. Ennek szellemében 3 hosszabbító mellett 3 új sportoló érkezése vált biztossá.„Szeretném megköszöni Győr város vezetésének, főszponzorunknak, az Audi Hungária Zrt.-nek, további támogatóinknak és természetesen nagyszámú lelkes szurkolóinknak is, hogy közösen lehetővé teszik egy, a következő évadra is egy fantasztikus csapat összeállítását Győrben. Célunk továbbra is az, hogy megőrizzük vezető szerepünket a hazai és nemzetközi klubkézilabdázás élvonalában, és a lehető legjobb eredményt elérése az új évadban is." -nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök. Tomori Zsuzsanna továbbra is a győri színeket képviseli, 1+1 éves kontraktus írt alá a napokban. „Nagyon boldog vagyok, hogy újra tudtam hosszabbítani, remekül érzem magam Győrben. A klub és a szurkolók is mindenben támogattak az elmúlt három nehéz, sérülésekkel tarkított évben. Bíztam benne, hogy kapok arra lehetőséget, hogy ezt vissza is tudjam adni. A formám jön vissza, de a csúcsformámtól azért még messze vagyok. Tavaly a FINAL4-ra kerültem jó formába, idén azon leszek, hogy ez mihamarabb bekövetkezzen." - mondta Tomori Zsuzsanna.A magyar válogatott hálóőre, Kiss Éva is megtoldotta nyáron lejáró szerződését, még egy szezon erejéig biztosan a Győri Audi ETO KC kapuját védi. „Nagyon örülök, hogy sikerült megegyeznünk, nagyon jól érzem magam a klubnál. Örülök neki, hogy számítanak rám, hiszen a világ egyik legjobb csapatában folytathatom jövőre. A célok hasonlóak, szeretnénk mindenhol a legjobb eredményeket elérni, egyéni szinten pedig szeretnék még tovább fejlődni." – nyilatkozta Kiss Éva.A balszélen és akár szükség esetén beállóban is bevethető fiatal szélső, Puhalák Szidónia 1+1 éves szerződést írt alá a klubbal. „Természetesen nagyon boldog vagyok, hiszen minden kisgyermek álma, hogy Győrben játszhasson majd egyszer. Szeretnék stabil játékos lenni itt az Audi ETO-ban, ez most a következő célom, és persze szeretnék mindent megnyerni a csapattal. Remélem jó játékkal tudnom meghálálni a bizalmat." - nyilatkozta Puhalák Szidónia.A szezon végén végleg visszavonuló Anja Althaus helyett a norvég Kari Brattset érkezik a Vipers Kristianstad csapatától. A legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes norvég beálló 2+1 évre kötelezte el magát Győrbe. „Nagyon örülök, hogy a válogatottbeli csapattársaimmal klubszinten is együtt játszhatok majd, ez nagy segítség lesz nekem a beilleszkedésben. Nagyon várom, hogy zöld-fehér mezben is együtt szerepelhessünk. Nagyon izgatott vagyok, hogy hamarosan Győrben játszhatok, és én magam is megtapasztalhatom a szurkolótábor támogatását. Egy álmom válik valóra azzal, hogy olyan szintű csapatokkal szemben léphetek majd pályára, mint a zöld-fehérek ellenfelei. Nagy terveim, ambícióim vannak. Természetesen szeretnék bajnoki címeket szerezni a csapatommal, és remélem, hogy én is hozzá tudok járulni a csapat sikereihez." – mondta Kari Brattset.Rutinos, nagy BL tapasztalattal is bíró átlövőt igazolt a csapat Dániából, az FC Midtjylland csapatatából érkező Veronica Kristiansen 3 éves kontraktust írt alá Győrben. Megszerzése azért is nagyon értékes, mivel érvényes szerződés kötötte dán klubjához, így az ő játékjogát meg kellett vásárolni jelenlegi klubjától. „Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy magamra ölthetem a zöld-fehér mezt a következő szezonban." – mondta Veronica Kristiansen, s elárulta, már izgatottan várja, hogy győri színekben léphessen pályára. „Hihetetlen hangulat van Győrben. Nagyon várom, hogy találkozzak a szurkolókkal, nagyon támogatónak tűnnek, szeretném mihamarabb megismerni őket. Együtt képesek vagyunk teljesíteni a kitűzött céljainkat. Friss világbajnok kézilabdázó is csatlakozik a Győri Audi ETO KC keretéhez nyártól. Amandine Leynaud Macedóniából teszi át székhelyét a Rába-partjára 1+1 év erejéig. „ Ez a klub nagyon sokat jelent számomra, hiszen a kézilabdázás történelmének legjobb klubjáról van szó. Minden játékos szeretne itt, ilyen csapattársakkal játszani. Remek lehetőség előtt állok és nagyon boldog vagyok, hogy végre Győrben szerepelhetek." – nyilatkozta a francia hálóőr, Amandine Leynaud.