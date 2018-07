Sztárfodrász vágja a vb-sztárok haját

A brit Ahmed Alsanawi - akihez Londonban számos Premier League-játékos jár - a válogatott isztrai főhadiszállásán dolgozik, és a csapathotelbe is bejáratos. Eddig kétszer látogatta meg a nemzeti együttest, és közösségi oldala szerint többek között Kylian Mbappé és Samuel Umtiti frizuráját is rendbe hozta.A fodrász a tervek szerint jövő héten is felkeresi a Kékeket, amennyiben akkor még versenyben lesznek a vb-n. A franciák a pénteki negyeddöntőben Uruguayjal találkoznak Nyizsnyij Novgorodban.