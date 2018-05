Szorosabb versenyek jöhetnek a Forma-1-ben

Jóváhagyták a Forma-1-ben az új aerodinamikai szabályokat, amelyek a következő idényben lépnek életbe.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kedden jelentette be, hogy a Forma-1-es szakbizottság, a stratégiai csoport és a motorsport világtanács is áldását adta a változtatásokra, amelyekre azért volt szükség, hogy megkönnyítsék az előzéseket, ezáltal szorosabbá váljanak a versenyek.



Az első légterelő szárnyak és a fékek légbeömlő nyílásai egyszerűsödnek az autókon, így az üldözőknek némileg könnyebb dolguk lesz, nem kell folyamatosan szélárnyékban haladniuk. A hátsó szárnyak alacsonyabbak és szélesebbek lesznek, így a légellenállás-csökkentő rendszer (DRS) hatékonysága javul.



A változtatásokat a csapatok többsége, illetve a versenysorozat kereskedelmi jogainak tulajdonosa, a Liberty Media is támogatta.