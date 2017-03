Szobrot kap Verebes József Győrben az ETO Parkban

Az NB II-be igyekvő futballcsapattal kapcsolatban több olvasónk is jelezte, a Tatabánya kizárása miatt módosult az NB III Nyugati csoportjának tabellája. Nos, a Tatabányát valóban kizárta a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, s ellenfelei közül három, az ETO, a Gyirmót II és a Sárvár is megkapta a három pontot 3–0-ás gólkülönbséggel, az azóta eltelt fordulókban viszont sem a Csepel, sem a Kaposvár nem játszott a Tatabányával, ám nekik nem írta jóvá a három-három pontot a versenybizottság. A szövetség tájékoztatása szerint a Tatabánya fellebbezett a kizárás ellen, amely így nem emelkedett jogerőre. A tervek szerint ma újabb bizottsági ülést tartanak, ahol megszülethet a másodfokú ítélet, s ha véglegesítik a kizárást, módosulhat a tabella, s a Tatabánya eddigi eredményeit törlik.



Az ETO elnöke, dr. Drucskó Zoltán szerint azonban az is elképzelhető, hogy nem zárják ki a Tatabányát, a Csepel és a Kaposvár elleni találkozóit pedig pótolhatják.

A hétfői Rába ETO–Veszprém futsalmérkőzés utáni verekedéssel kapcsolatban a sportvezető így fogalmazott:

„Nagyon sajnáljuk, ami a veszprémi szurkolókkal történt, ám biztos, hogy nem a mérkőzésen részt vevők közül támadtak rá a vendégekre már közterületen a találkozó után. A mérkőzésen semmilyen rendbontás nem történt.



A rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint ismeretlen tettesek ellen csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult eljárás."

A domborművet, amely Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, a stadion keleti lelátóján, a VIP-páholy alatti részen, az emléktábla mellett helyezik el.Az avatón ott lesz a volt mesteredző lánya, Verebes Krisztina is, aki nemrég az én Mágusom, Verebes József címmel írt könyvet az édesapjáról. A kötetet az avatón is meg lehet vásárolni, de kapható az ETO Shopban is.