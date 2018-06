Színvonalban most kezdődött el a vb: Portugália - Spanyolország 3-3

B csoport, 1. forduló Portugália-Spanyolország 3-3 (2-1) Szocsi

játékvezető: Gianluca Rocchi (olasz)



Portugália: Rui Patrício - Cedric Soares, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro - William Carvalho, Joao Mutinho - Bernardo Silva (Quaresma 69'), Goncalo Guedes (André Silva 81'), Bruno Fernandes (J. Mario 68') - Cristiano Ronaldo



Spanyolország: David de Gea - Nacho, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - David Silva (Lucas Vazquez 86'), Sergio Busquets, Isco Alarcón, Koke, Andrés Iniesta (Thiago Alcantara 70') - Diego Costa (Aspas 77')



Gólszerző: Ronaldo (4', 44', 87'), ill. D. Costa (24', 55'), Nacho (58')

Sárga lap: Fernandes (27'), ill. Busquets (17')





1. perc Spanyolország kezdi a mérkőzést. 3. perc C. Ronaldo biciklizik be a tizenhatoson belülre, Nacho buktatja: tizenegyes! 4. perc Ronaldo áll oda a büntetőhöz. De Gea jobbra indul, a portugál a bal oldalt választja. 1-0 10. perc D. Silva küldi kapu fölé 12 méterről a védőkről lecsorgó labdát. 17. perc S. Busquets csúszik rá nyújtott lábbal ellenfelére: sárga lap. 21. perc Szép spanyol akció végén Iniesta az alapvonalról teszi vissza a labdát lövésre, Costa lövését blokkolják. 22. perc Már a túloldalon van veszély: három támadó két védő ellen, Ronaldo remekül passzol középre, Guedes nem találja el jól a labdát. 24. perc D. Costa ütközi le Pepét, és kerül ezután helyzetbe. Fontét táncoltatja meg a spanyol, aztán kilövi a jobb alsót. 1-1. Rocchi játékvezető a videóbíróktól kér segítséget: szabályos a gól. 26. perc J. Alba lövése a felső lécről a gólvonalra pattan, de nincs gól. Rossi az óráját mutatja az érdeklődő spanyol játékosnak: az jelzett volna, ha a labda áthalad a gólvonalon. Utána Alba közelről ismételne, de lesről próbálkozik. 27. perc Fernandes kap sárgát. Rocchinak szólhattak, mert ő elsőre simán továbbengedte a szabálytalanságot. 29. perc D. Silva szabadrúgása a sorfalat találja el 23 méterről. 35. perc Spanyol passzolgatás után Iniesta kap labdát a kaputól 13 méterrel, lövése egy csapattársán meg is pattan, így csorog kapu mellé. 42. perc Isco kerül helyzetbe egy jól sikerült labdaátvétellel, 16-ról meg is ereszt egy lapos, nem túl erős lövést. R. Patrício véd. 44. perc Guedes kap oldalól labdát középen, a tizenhatos előterében, lapasszolja Ronaldónak, aki egy erős lövéssel lepi meg olyannyira de Geát, hogy a spanyol kapusról a kapuba csorog a labda. 2-1 45+1. perc Vége az első félidőnek. 46. perc A portugálok kezdőrúgásával elkezdődik a második félidő. Egyik csapat sem cserélt. 55. perc Silva szabadrúgása után Busquets fejeli középre a labdát, az ötösön belül érkező D. Costa pedig közelről a hálóba passzol. 2-2 58. perc Nacho 18 méterről dupla kapufás gólt lő, R. Patrício nem érhette el a jobb alsóba tartó lövést. 2-3 66. perc Nacho veszélyeztet megint: a beadását R. Patrício kiejti, de még összeszedi a labdát Costa elől, mielőtt nagyobb baj lenne. 68. perc Portugál csere: Fernandest váltja Joao Mario. 69. perc B. Silva helyére Quaresma érkezik. 70. perc Spanyolország is cserél: Iniesta lejön, Thiago Alcantara a helyén. 71. perc A bal szélről középre tett labdát D. Costa pörgeti kapu mellé. 77. perc Jön az újabb spanyol csere: D. Costa ma már nem rúg több gólt, de a helyére érkező Aspas előtt ott a lehetőség. 80. perc Ronaldo helyzetben: az előre ívelt labdát próbálja a kapujából kirohanó de Gea fölött elpöckölni. A próbálkozás nem jön be, mivel a labda nem a kapu felé, hanem az oldalvonal felé száll, az érkező Quaresma viszont kézzel veszi át. Az akció után ápolni kell Piquét, aki egyszerre ütközött Ronaldóval és saját kapusával. 81. perc André Silva jön Guedes helyére: ez az utolsó portugál csere. 83. perc Aspas lő 22 méterről, a pattogó labdát R. Patríció könnyedén fogja. 86. perc Az utolsó csere a meccsen: D. Silva le - Vazquez be. 87. perc 20-ról végezhet el szabadrúgást Ronaldo, miután vele szemben szabálytalankodtak. Eltekeri a sorfal mellett, de Gea tehetetlenül nézi, ahogy a kapuba száll a lövés. 3-3 90. perc Négy perc a hosszabbítás. Néhány adat: spanyolok ellen még soha nem szerzett senki mesterhármast világbajnokságon - eddig. Ronaldo továbbá megszerezte 84. gólját a válogatottban - ennyi gólt egyedül Puskás Ferenc tudott csak lőni. 90+2. perc Quaresma kap remek labdát a szélen, becselezi magát a tizenhatoson belülre, a lövésébe ketten vetődnek bele. 90+3. perc Ronaldo megsérül, de azért tudja folytatni. 90+5. perc Vége a meccsnek. Remek mérkőzés volt.

Még Lopeteguivel utazott Oroszországba a spanyol válogatott, azonban a portugálok ellen már Fernando Hierro vezényli a hispánokat.Előzetesen is a csoportkör egyik legjobban várt mérkőzése volt a Portugália-Spanyolország összecsapás, azonban a szerdán történeteket követően ez csak fokozódott. Mivel a spanyol szövetség állítása szerint csupán öt perccel a hivatalos bejelentés előtt értesült arról, hogy a regnáló szövetségi kapitány, Julen Lopetegui aláírt a Real Madridhoz azt követően, hogy nem sokkal korábban meghosszabbította szerződését a spanyol szövetségi kapitányi tisztséget illetően, a szövetség azonnali hatállyal menesztette a szakembert. Helyére Fernando Hierrót nevezték ki, aki rögtön egy ibériai derbivel debütál a kispadon: úgy, hogy mindössze két napja lesz hivatalban, mikor a játékvezető a sípjába fúj.A két együttest a végső győzelemre is esélyesnek tartják, és mivel a folytatásban Marokkóval, majd Iránnal találkoznak, borítékolható, hogy kéz a kézben továbblépnek majd. Persze közel sem mindegy, hogy a csoport első vagy második helyén teszik ezt majd, hiszen aki csak csoportmásodik lesz, arra bizonyára Franciaország vár a nyolcaddöntőben.A párharc külön érdekessége lehet Sergio Ramos és Cristiano Ronaldo párharca: a Real Madrid két kiválósága csapattársként sok mindent megnyert az elmúlt években, most viszont egymás ellen kell farkasszemet nézniük. A két gárda egyébként a 2012-es Európa-bajnokság óta nem találkozott egymással, akkor az elődöntőben büntetőkkel Spanyolország nyert - és a 2010-es világbajnokságon lejátszott meccsük is spanyol sikert hozott, akkor David Villa találatával nyert a selección 1-0-ra.