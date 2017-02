Szinte biztos, hogy Oftedal az Audi-ETO-nál folytatja

Stine Bredal Oftedal a legfanatikusabb győri szurkolóknak már 2009-ből ismerős lehet.

„Gyakorlatilag a legfontosabb kérdésekben megegyeztünk, így kilencvenkilenc százalék, hogy Stine Oftedal nálunk folytatja – nyilatkozta korábban dr. Bartha Csaba, az Audi-ETO elnöke, hozzátéve: „Néhány jogi szerződésbeli problémát talált a játékos menedzsere, ezen most gondolkodnak, de úgy vélem, egy-két héten belül lezárhatjuk ezt az ügyet. Én bizakodó vagyok."

Ő lesz a győri csapat nyolcadik külföldije a következő szezonban, de nézzük, ki is valójában a szurkolók által már most nagyon kedvelt kézilabdázó.Stine Bredal Oftedal 1991. szeptember 25-én született. Pályafutását a norvég Helset IF csapatában kezdte, majd egy év elteltével a Stabak IF-hez igazolt. Négy éve a francia Issy Paris-ban kézilabdázik.Hazája válogatottjával kétszer nyert világ- és háromszor Európa-bajnokságot, emellett a riói olimpián tagja volt a bronzérmes norvég csapatnak.Egyéni elismerései közül említést érdemel a 2008-as U18-as European Open, ahol a legjobb balszélsőnek választották. A 2010-es junior és a 2015-ös felnőtt világbajnokságon egyaránt bekerült az All Star-csapatba, már irányítóként.Érdekesség, hogy a 2009-es magyarországi junior Európa-bajnokságon is pályára lépett, többek között Győrben is szerepelt, s szerzett már akkor híveket magának.A döntőben például egy gólt dobott a magyaroknak, a végeredmény 29–27 lett az északiaknak.Van még egy győri kapcsolata ennek a korosztályos tornának, a fináléban hat gólig jutott a zöld-fehérek jelenlegielső számú jobbátlövője, bizonyos Nora Mörk...Oftedal tanulmányait Norvégiában menedzserszakon végezte. A kézilabda előtt pedig több sportágat is kipróbált. A Nittedal IL színeiben például atletizált, gerelyhajításban 32,8 métert dobott 13 évesen. Testvére, Hanna Bredal Oftedal szintén kézilabdázó, s ugyancsak az Issy Paris játékosa.