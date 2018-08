Szinkronúszó Eb - Kiss Szofi éppen lemaradt a döntőről egyéni szabadgyakorlatban

A tavalyi budapesti világbajnokságon 17. magyar versenyző 79,2333 pontot kapott gyakorlatára. "Miután kijöttem a medencéből, az edzőm azt mondta, jó volt. Természetesen lehettek volna erősebbek is a pontszámok, de összességében elégedettek vagyunk. Egyéni technikaiban jobb vagyok, bízom benne, hogy ott összejön a döntő" - nyilatkozta az MTI-nek Kiss Szofi.



Az egyéni szabadprogramban a versenyzőknek két és fél percük (plusz-mínusz 15 másodperc a zene függvényében) van arra, hogy minél kreatívabb gyakorlatot mutassanak be, a lehető legtöbb elemmel. A bírák ezt követően a művészi benyomás, a végrehajtás, illetve a nehézség alapján pontozzák a kűrt. Más "rokonsportágakkal" ellentétben itt nem egy előre meghatározott nehézségi szintű gyakorlatot mutatnak be a versenyzők, hanem a "menet közben" bemutatott elemek, illetve azok kivitelezése határozzák meg.



Az egyéni szabadprogramban rendkívül sűrű a mezőny, ráadásul itt mindenki azt mutathatja be, amiben kiemelkedik. A kvalifikációt a világbajnoki címvédő orosz Szvetlana Kolesznyicsenko nyerte 95,5333-as pontszámmal. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: a vizes sportágakon kívül a torna, az evezés, a golf, a triatlon, és a kerékpár kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékén.