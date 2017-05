Szinkronúszás - Győri érmek a medencéből

Mini szóló kategóriában Varga-Bándy Hanna és Pintér Regina 2., Kiss-Gergely Sára 3. lett. A Regina és Sára alkotta duó is 2. helyen végzett korosztályában. A FINA gyerekkategóriában Pintér Dorottya szólóban és Józsa Szonjával a párosok között is a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Negyedikként zárt a Schmelczer Amira és Szemes Eszter, valamint a Hegyi Lujza és Varga-Bándy Hanna duó. A szakosztály utánpótlás kombinációs kűrje ötödik helyezést ért, a csapat tagjai: Bódi Kamilla, Huszár Hanna, Józsa Szonja, Schmelczer Amira, Szemes Eszter, Pintér Borbála, Pintér Dorottya.



A győri lányok legközelebb a monori Delfin-kupán vesznek részt, itt már a szakosztály kezdő versenyzői is rajthoz állnak.