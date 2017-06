Szilágyi Áron ezüst-, Szász Emese bronzérmes a vívó Eb-n

Szilágyi Áron ezüstérmes



A kardozó Szilágyi Áron ezüstérmet nyert csütörtökön a grúziai vívó Európa-bajnokságon, Tbilisziben.



A magyarok kétszeres olimpiai bajnokát nem tudták megszorítani a döntőig, a brit William Dearyt 15-6-ra, a francia Bolade Apithyt 15-11-re, a német Benedikt Wagnert 15-8-ra, az olasz Luca Curatolit pedig 15-10-re győzte le a főtáblán.



A döntőben Max Hartunggal vívott, aki korábban két magyart is búcsúztatott. A német az utolsó asszójában is ellenállhatatlannak bizonyult, 15-7-re győzve érdemelte ki az aranyérmet.



Szilágyi, aki 2015-ben egyéniben Európa-bajnok volt, a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Tbilisziben. Hétfőn a kardozó Pusztai Liza, pár perccel Szilágyi sikere előtt pedig a párbajtőröző Szász-Kovács Emese harmadik lett.





Szász-Kovács Emese bronzérmes



A párbajtőröző Szász-Kovács Emese bronzérmet nyert csütörtökön a grúziai vívó Európa-bajnokságon, Tbilisziben.



Az olimpiai bajnok magyar a szerb Ana Selt 15-9-re, a lengyel Magdalena Piekarskát 15-8-ra verve jutott be a nyolcaddöntőbe, ahol hátrányból visszakapaszkodva, ráadástussal 13-12-re nyert az olasz Giulia Rizzi ellen. A legjobb nyolc között szintén nehéz dolga volt, az utolsó másodpercekben fordította a maga javára az ukrán Olena Krivicka elleni asszót, melyet 15-12-re nyert meg.



A döntőért Violetta Kolobovával csapott össze, de nem bírt türelmes és pontos ellenfelével, akitől 15-13-ra kikapott. Az első három perc elteltével 4-1-re vezetett az orosz vívó, majd a pihenőt követően még nőtt is a különbség, hiába kereste a lehetőségeket Szász-Kovács, Kolobova nem bizonytalanodott el. Aztán a magyar párbajtőröző 3-8-ról felzárkózott 8-9-re, de utána megint az orosz vívó akciói voltak eredményesek. Ugyanez a forgatókönyv ismétlődött az asszó vége felé is: 10-14 után 13-14-re módosult az állás, az utolsó tust azonban Kolobova adta.



Szász-Kovács Emese - a riói győzelme előtt - tavaly is bronzérmes lett az Eb-n.



Most a magyar küldöttség második dobogós helyét harcolta ki azután, hogy a kardozó Pusztai Liza hétfőn szintén harmadik lett.