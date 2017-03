Szigetközi Cross Challenge - Kihívás, erőpróba, jótékonykodás

A verseny szervezőivel, Nick Istvánnal és Süly Bálinttal beszélgettünk az április 22-én tartandó erőpróbáról. Elmondták, a nevezők száma már meghaladta az ötszáz főt, de a helyszínen is várják a nevezéseket.

A versenyzőknek több mint tizenöt akadállyal nehezített pályán kell áthaladniuk, a futás és az úszás mellett különböző akadályokon kell átmászniuk, vagy éppen súlyt cipelve kell előrébb jutniuk a pályán. A megmérettetést különlegessé, egyedivé teszi, hogy a versenypálya négy kilométeres szakaszán vízen, kenuval haladhatnak a csapatok.



– A versenyzők szó szerint egy hajóban eveznek, ami erősíti a csapatszellemet – mondta a rendezvény ötletgazdája, Nick István. Hozzátette, a Szigetközi Cross Challenge célja, hogy kimozdítsa az embereket a komfortzónájukból, a szobából, a monitor elől elszabadulva élvezhessék a természet közelségét, és újra gyerekek lehessenek a verseny idejére.



– Az, hogy ilyen sokan érdeklődnek, felülmúlta minden várakozásunkat. A rendezvény sikerességét mutatja, hogy idén az ország másik feléből, Debrecenből és Kecskemétről is várunk résztvevőket, emellett visszatérő versenyzőink is vannak – mondta Süly Bálint.



A verseny jótékony célokat is szolgál, minden évben támogatnak valakit: idén a mosonmagyar-

óvári Pető Zsolt mozgássérült evezős világ- és Európa-bajnok részére ajánlják fel a büfé bevételé-

nek egy részét.



A rendezvényre várják önkéntes segítők, amatőr fotósok jelentkezését, akik szívesen aktivizálnák magukat a rajkai terepen.



A verseny ötletgazdája, Nick István az akadálypályán.