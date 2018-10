Szigeti Roland világbajnok evezős: "Nem kell más, csak fusson alattunk a hajó!"

Szigeti Roland műszaki menedzser szakra jár a Széchenyi István Egyetemen. Fotó: Májer Csaba József

A világ tetején, Sanghajban, az egyetemi evezős vb megnyerése után a könnyűsúlyú négyes tagjaival.

Most azt csinálhatom, amit nagyon szeretek, és ennél jobb munkát nem is tudnék elképzelni, mint minden nap azon dolgozni, hogyan lehet még gyorsabb a hajó" – mondja Roland.

A tavalyi floridai világbajnokságon.

A svájci Luzerben, csodálatos környezetben.

Széchenyis hallgatók eredményei az Evezős Országos Bajnokságon



Gagyi Barbara:

Női normálsúlyú 4 pár 6. hely

Női normálsúlyú kormányos nélküli 4-es 5. hely

Női normálsúlyú 2 pár 8. hely



Szabó Bence:

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 4-es 1. hely

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 4 pár 1. hely

Férfi felnőtt 4-es 1. hely

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 8-as 1. hely

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 2-es 2. hely

Férfi felnőtt 8-as 1. hely



Szigeti Roland:

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 4-es 1. hely

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 4 pár 1. hely

Férfi felnőtt 4-es 1. hely

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 8-as 1. hely

Férfi felnőtt könnyűsúlyú 2-es 1. hely

Férfi felnőtt 8-as 1. hely



Sőnfeld Álmos

Férfi felnőtt 2-es 3. hely

Férfi felnőtt kormányos 4-es 1. hely

Férfi felnőtt 8-as 1. hely



Szlovák Rajmund

Férfi felnőtt kormányos 2-es 1. hely

Férfi felnőtt 4-es 1. hely

Férfi felnőtt kormányos 4-es 1. hely



Vajnorák Martin

Férfi Masters 8-as 1. hely

Férfi felnőtt kormányos 2-es 6. hely

Férfi felnőtt kormányos 4-es 5. hely

Férfi felnőtt 8-as 6. hely

Tizenkét évvel ezelőtt. Anyukám is evezett, az ő hatása is benne volt ebben. Végül osztálytársam, Varga Péter hozott le a csónakházba. Többen jöttünk a suliból, aztán eltelt pár év, és a végén csak én maradtam a társaságból.Nem tudom. Ráadásul nem igazán voltam jó az elején. Persze, most sem mondhatom azt, hogy jó vagyok, mert még fejlődni kell sokat. Az első évben heti háromszor, négyszer jártunk le, és én például csak a B-, vagy a C-négyesben evezhettem, ami azt jelenti, hogy a nyolcadik-tizenkettedik voltam erősorrendben a csoportban. Ezért aztán igyekeztem minél többször lejárni, hogy előrébb kerüljek. A három-négyből hamar heti hét edzés lett. Már tizenkét-tizenhárom évesen itt voltam minden délután, és a hétvégéken is. Aztán jöttek a hajnali edzések. Hattól már a vízen voltunk.Még csak harmadik éve eveztem, amikor a serdülő II-ben országos bajnok tudtam lenni a négyes hajóban. Mindig a könnyűsúlyú alkat voltam, ez hamar eldőlt nálam. Ifi I-ben is sikerült megismételni négyesben a bajnoki címet, aztán ifi II-re jött egy ugrás, amikor Kiss László vett át minket, és jól meg is hajtotta a csapatot. Ott már három bajnoki címet is nyertünk. Kettes, négyes, és nyolcas hajóban is. Emellett már ifiként bekerültem a válogatottba, és azóta is bent vagyok különböző egységekben. 2013-ban nyertünk először felnőtt bajnokságot. Azóta már van vagy tizenöt országos bajnoki címem. Illetve a válogatott helyezéseink: tavaly Európa-, idén a világbajnoki címet sikerült nyerni az egyetemi válogatottal.Futam előtt mérlegelünk két órával. Maximum 72,5 kilogrammot nyomhat egy könnyűsúlyú evezős, és a hajóátlag sem mehet hetven kiló fölé. A verseny előtti hetekben, napokban már olvasztjuk le a felesleget. Van, akiről könnyen lejön, van, akiről nehezebben. Nekem sosem volt gondom ezzel, pedig magasnak számítok még a nemzetközi mezőnyben is. Külön tudománya van már annak, hogy mikor, milyen szakaszban, mit, és mennyit lehet enni.Természetesen. Tanulunk persze egymástól is, a fiatalabbak az idősebbektől főleg. A nemzetközi versenyeken is nyitott szemmel járunk, de nincs mindig új a nap alatt. Egy jó lekváros kenyér általában az összes versenyen ott van a tányérokon. De az elmúlt évektől itt Győrben is komoly szakemberekkel dolgozunk együtt. Konzultálunk, hogy például egy elnyújtott, többfutamos napon mit tudunk úgy enni, hogy ne ülje meg a hasunkat, de ne is korogjon. A táplálékkiegészítőket hogyan, mikor használjuk. A csapat nagyon jó és egyénre szabott támogatást kap a sportorvosi teamtől.Most vagyunk az országos bajnokság előtt, és elég sok számunk lesz. Amiben csak tudunk, indulunk és pontokat hozunk a klubok közötti verseny miatt is. Vagyis napi két számban is hajóba ülünk az ob-n. És ha már indulunk, nyerni is szeretnénk. Csak egyféle helyezés elfogadható. Könnyűsúlyú és normál négyes, valamint négy pár, könnyűsúlyú nyolcas, könnyűsúlyú kettes, és zárószámnak ott a normál nyolcas. Napi két számunk lesz, háromnapos az országos bajnokság. (Az interjú még a bajnokság előtt készült. Roland fantasztikus eredményt ért el, minden számban nyert, ahol csak indult. A szerk.) Ilyenkor, az ob előtt összejön együtt is a csapat az edzőnknél, Alföldi Zolinál, de mindegyikünk igyekezett válogatott csapatokba bekerülni, illetve egész évben ott evezett, ezért csak most tudunk együtt dolgozni. Ahogy Sanghajban is, a munka már bennünk van. Az alapozó óraszámot már begyűjtöttük. Ilyenkor, a verseny előtt az a fontos, hogy közösen szaporítsuk a kilométereket. Most is, hajnalonta már hatkor kint vagyunk a vízen, mert aztán be kell érni a suliba. Felkelek négykor, fél ötkor. Enni kell az edzés előtt. Rúgjuk a hajót a révfalusi híd lábánál, aztán egy óra, másfél kint a vízen. Utána még egy reggeli. Aztán jövök iskolába. Szerencsés órarendem van, kora délután végzek. Van egyéni tanrendem, de jobban szeretem magam látni és hallani, amit a tanár elmond, és jegyzetelni, mert az az enyém, és tudom, hogy mit írtam a füzetbe. És akkor délután még egyszer lemegyünk a vízre. Újabb két óra. Vannak persze kiegészítők is, futás, súlyzós edzések. De az evezést, a kilométereket nem lehet helyettesíteni semmivel. Télen variáljuk az edzéseket, ergométer, bicikli, futás, ha nincs túl hideg, meg hát a súlyzó, de ez nagyon monoton. A vízen érzem igazán jól magam.Igen-igen. Már jó régóta. Választanunk kell, hogy miben készülhetnénk, mert a könnyűsúlyú négyest a legutóbbi olimpia óta levették a programról. Rióban próbálkoztunk, a végső döntőig eljutottunk. Nem tudom, Zoliék mit látnak reális célként. Lehet, hogy normál súlyra kellene váltanunk, lehet, hogy könnyűsúlyú kétpárevezősre. De a cél mindenképpen az olimpia, ami nagyon a nyakunkon van. Egy év múlva kvalifikációs világbajnokság, másfél év múlva pótkvalifikáció. Csapatépítés szempontjából ez nagyon rövid időnek számít.Tavaly Forrai Dáviddal versenyeztünk. Vele pont a riói olimpia előtt kerültem össze a négyesben. Ő egyébként bajai. Jó párost alkottunk. Át is igazolt hozzánk, azóta itt evezünk. Idén nem indultunk együtt, mindketten az egyesre koncentráltunk. Nekem egy kicsit szerencsétlenül jöttek ki a pályáim. Ő négypárba került, én nem. Most majd visszaülünk a hajóba, és megvédjük a címünket.Nincsen kedvencem, majdnem mindenben indultam már. Párevezés, váltott evezés, egyestől a nyolcasig. A GYAC-nál Papp Oszkárék dolgoznak a felnőtt evezés fejlesztésén, így tudunk csapatot építeni. Valószínűleg ez lehet az alap, egy jó mag. Egy ketteshez kell négy ember, kettő kijut, kettő nem. Nem tudom, bármire nyitott vagyok, szeretek mindenben evezni, csak fusson alattunk a hajó!Innen ki nem igazán lehet venni, ide csak betenni lehet. A feltételek persze rendelkezésre állnak a klubban. Nem az evezésből fogok meggazdagodni, de most azt csinálhatom, amit nagyon szeretek, és ennél jobb munkát nem is tudnék elképzelni, mint minden nap azon dolgozni, hogyan lehet még gyorsabb a hajó.Műszaki menedzser szakra járok a Széchenyi István Egyetemen. A legelején még nehéz volt összeegyeztetni a sportot a tanulással, de már nincs probléma. A klubtól és az egyetemtől is nagy segítséget kapok. A Sportközpont is mellettünk áll a campuson, Gyömörei Tamáshoz, Vajnorák Martinhoz bármikor fordulhatunk. Elnyertem a BOM ösztöndíjat, segítik a tanulmányaimat, így nem kell azon gondolkodnom, hogyan spóroljam össze a tandíjamat. Nyugodtan koncentrálhatok arra, hogy a vízfogás tökéletes legyen, a hajó minden egyes beülő beállítása milliméter pontos, és minden kis dőlés passzoljon.Barátok vagyunk. A sportban nem ellenségek, hanem ellenfelek vannak. Például két volt csapattársamnak is most voltam a lakodalmában. Jókat beszélgetünk. Persze, ha edzésen, vagy versenyen meg kell mérkőznünk, odatesszük magunkat, de a célba érés után már együtt iszunk meg egy sört.Igen, itt születtem, itt élek, és ebben a városban is szeretnék maradni. A távoli jövőn még nem gondolkodom.Nem, öcsém a foci mellett döntött.Igen, anyukán mindig küldi az sms-eket. Büszke rám. Ő az elsőszámú rajongóm.