`Szeretek ezekkel a lányokkal dolgozni!´- interjú a Mosonmagyaróvári KC edzőjével

Kezdhetnénk néhány bemelegítő kérdéssel, de ezen a héten már minden a NEKA elleni bajnoki döntőtől szól. Milyen mérkőzésre lehet és kell számítani ezen a találkozón?



A bajnokság előtt nem gondoltam, hogy egy ilyen páros verseny alakul ki köztünk és tulajdonképpen, egy mérkőzésen dől majd el a bajnoki cím sorsa. A Szombathely és a Kozármisleny csapatait esélyesnek tartottam arra, hogy végig versenyben legyenek az NB I/B-s aranyéremért. Így szeretném kiemelni, hogy nagyon tisztelem a NEKA teljesítményét, hiszen nagyon fiatal csapatként játszhatnak bajnoki döntőt. Ilyen fantasztikus közönség előtt és ekkora tét mellett, viszont még nem játszottak és ezt mi ki szeretnénk használni a pénteki találkozón. Egyértelműen dominálni akarunk, tehát az a célunk, hogy kézben tartsuk és így irányítsuk a mérkőzést. Abban pedig biztos vagyok, hogy a csapatunk erre megfelelően felkészült és jó állapotban is van.



Sportszerű nyilatkozat ez az ellenfélről, amely valóban egy fiatal csapat. Érdekes kérdés viszont, hogy milyen szerepe van, vagy lehet a NEKA csapatainak a magyar kézilabdázásban?



A NEKA remek körülmények között és kiváló szakemberek irányításával dolgozik és így képzett játékosok kerülnek ki az akadémiáról. Viszont az átlépés a felnőtt mezőnybe, még így sem egyszerű feladat a fiatal kézilabdázóknak. A női vonalon például ez, igazán csak a Budaörs csapatában játszó Pásztor Noéminek sikerült, hiszen ő valóban meghatározó játékos.A NEKA elképzelései és gazdasági érdekei pedig akkor lennének rentábilisak, ha évente legalább négy-öt kész kézilabdázó kerülne ki a csapataikból. Ez fontosabb lenne a magyar kézilabdázás számára annál mint, hogy a NEKA az élvonalban szerepeljen. Az a szint különben túl erős is lenne ennek a fiatal gárdának, hiszen nem tartják együtt a csapatukat.



Az újságíró könnyen megelőlegezi a feljutást érő győzelmet az aranycsatában, és ezért már arra kíváncsi, hogy mi lehet a reális célja az Eu-Fire Mosonmagyaróvárnak a női bajnokág élvonalában?



A következő évben nem lehet más célt meghatározni mint azt, hogy a csapatunknak bent kell maradnia az NB I- ben. Ez pedig nem lesz könnyű feladat, de abban biztos vagyok, hogy a jelenlegi gárda, az idén nem esett volna ki a legjobbak közül. A mostani első osztályban nyolc bajnoki ponttal már bent lehet maradni, miközben a tavalyi bajnokságban ehhez, dupla ennyi pont sem volt elég az MKC-nak. A jelenlegi keretünk azonban erősebb és az egy év közösmunkára is támaszkodhatunk, tehát megfelelő erősítéssel a bent maradás mellett, még az építkezésre is figyelhetünk.



Optimálisan esetben, milyen erősítésekre van szüksége a Mosonmagyaróvárnak egy sikeres NB I-es szerepléshez?



Az lenne a legfontosabb, hogy ez a gárda együtt maradjon, mert akkor négy-öt játékos érkezése elég lenne. Elsősorban belső játékosokat szeretnénk igazolni, mert középen kapják a legnagyobb terhelést a kézilabdázók és a sérülés veszély is ott a legerősebb. Intenzíven keresünk egy balkezes átlövőt és egy jobb kezes irányítani és lőni is tudó belső játékost. Jó kapusaink vannak, de egy az élvonalban szerzett tapasztalattal rendelkező kapust is szeretnénk igazolni. Magyar és külföldi játékosok is képben vannak, de konkrét tárgyalásokat nehéz addig lebonyolítani, amíg nem realizáltuk a feljutásunkat. Az igazolások terén a minőséget tartjuk a legfontosabbnak, mert azzal a versenyhelyzetet is növeljük és az ellenfelek stílusához is alkalmazkodni tudunk.



Az NB I/B Nyugati csoportjából kimagaslik a csapat, hiszen rendszeresen fölényes győzelmeket arat. Az élvonalban azonban egy teljesen más elvárásnak kell megfelelni és erre az átállásra nincs sok idő. Elég lehet erre a csapat nyári felkészülése?



Ilyen szempontból is fontos lenne, hogy együtt maradjon a keretünk, mert azzal rengeteg időt nyerhetünk. Ezek a lányok jó versenyző típusok és a volt válogatott játéksok rutinja is megvan az élvonalbeli szerepléshez. Az idén a mérkőzéseink értékelésnél utalunk az első osztály elvárásaira, hiszen pontosan tudjuk, hogy az élvonalban sokkal kevesebbet hibázhatunk. Én a csapatban hiszek, mert az adja az alapot, de azon belül az egyéniségek, a páros kapcsolatok és a jó döntések feltétlenül szükségesek lesznek majd az élvonalban. A leginkább olyan játék elemekre gondolok, mint amilyeneket most Tilinger Tamara és Horváth Betti alkalmaznak, hiszen ők egymás gondolatait is ismerik.



Valóban a világ egyik legerősebb bajnoksága a magyar női kézilabda NB I?



Én azt gondolom, hogy igen, mivel a magyar élvonal ma már felveszi a versenyt a német, a dán és francia bajnokságokkal. Ez az állítás pedig szakmai oldalról és az anyagi szempontokat figyelembe véve is igaz, hiszen világsztárok kézilabdáznak a magyar élvonalban. Az Audi ETO és az FTC csapatai kiemelkednek, de bombaerős kerettel rendelkezik az Érd és a Siófok is, sőt még a jelenleg a középmezőny alján található Alba Fehérvár keretében is több válogatott légiós található. A magyar együttesek a nemzetközi kézilabda kupákban is eredményesen szerepelnek, tehát a bajnokságunk valóban a világ egyik legerősebb és legszínvonalasabb pontvadászata.



Bognár Róbert azonban a legendás győri edző, Tóth László irányítása alatt kézilabdázott, aki olyan szinten tudta fanatizálni a játékosait, amivel sokszor eltüntette a tudás és feltételek közötti különbséget…



Tóth László a számomra igazi példakép és természetesen a tőle tanultakat is hasznosítani szeretném a munkámban. Ó ugyanis olyan teljesítményt hozott ki belőlünk, amit talán még magunk sem hittünk el. Tőle és a feleségétől Teca "nénitől", akivel évekig dolgoztam együtt utánpótlás edzőként, valamint a másik mentoromtól Róth Kálmántól tanultam meg, hogy minden edzésen a maximumra kell törekednünk és egyetlen mérkőzést sem lehet feladni. A lányoknál igaz más eszközökkel kell dolgozni, de mi sok szempontból igazán fiús kézilabdát akarunk játszani. Megpróbálunk tudatosan kézilabdázni, tehát a játékban a fejünket is használni. Én is felemelem a hangom, amennyiben azt szükségesnek érzem és az irányítást egy pillanatra sem engedem ki a kezemből. A lányok véleményét azonban mindig meghallgatom és úgy érzem, hogy az elmúlt kilenc hónap során, mindvégig jó volt a kommunikáció köztem és a csapat között.



A játék sok elemét érintettük már, de gondolom az is alapvető, hogy legyen stílusa a csapatnak. Mire törekszik ilyen téren a Mosonmagyaróvár?



Nagyon fontos kérdés ez, mert meggyőződésem szerint csak akkor lehetünk sikeresek, ha támadásban és védekezésben is több rendszert tudunk majd alkalmazni. Ezeket pedig, egy mérkőzésen belül is variálnunk kell, hogy maximálisan tudjunk alkalmazkodni az ellenfelink játékához. Olyan tempóban és agresszivitással kell játszanunk, hogy még az élcsapatokat is hibázásra kényszerítsük. Ehhez pedig nagyon sok futás kell, mert mi minél kevesebbet akarunk majd, felállt védelmek ellen támadni. Az élvonalban is a lövésekre orientált játékunkat szeretnék alkalmazni és ennek a lehetőségeit is a fegyelmezett munkával és gyorsasággal akarjuk előkészíteni.



Említetted, hogy fantasztikus közönség előtt játszik a csapat és ez óriási segítséget jelent a számotokra. A csapat sikerérét pedig, egy tapasztalt sportvezetőkből álló vezetőség és egy komoly szakmai stáb dolgozik. Megfelelő tehát a háttér most Mosonmagyaróváron a női kézilabda élvonalhoz?



Minden sportoló számára hatalmas erőt és plusz energiát jelent, ha ilyen közönség előtt szerepelhet. Rendkívül hálásak vagyunk tehát a szurkolóinknak, akik igazán szeretik a csapatunkat és most már rendszeresen idegenbe is elkísérnek bennünket. Nagyon számítunk rájuk az NB I-ben is, mert a jelenlétük, az a hangulat amit teremtenek, valóban nagyon komoly segítség nekünk. A vezetőnk pedig feltételt megteremtenek és így nekünk kizárólag a szakmával kell foglalkoznunk, ami nagyon megnyugtató a számunkra.



Fiatal edzőként, egy nagyon érdekes és elvárásokkal teli időszak következik Bognár Róbert számára. Milyen érzések és gondoltak kavarognak ilyenkor egy szakember fejében?



Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen hat éve edzősködöm és remélem, hogy nemsokára már élvonalbeli szakember lehetek. Természetesen nagyon várom az elkövetkező időszakot és élvezem ezt a jókora kíváncsisággal és időnként aggodalommal is teli periódust. Tudom, hogy fontos döntések előtt állok, hiszen ezen a szinten már nincs sok hibázási lehetőségem. Viszont nagyon örülök annak, hogy itt megbíznak bennem, miközben ez a fiatal edzők tekintetében, nem igazán jellemző a kézilabdasportban. A létező legjobb helyen vagyok most tehát, és nagyon szeretek ezekkel a lányokkal dolgozni.



Rokob Péter