Szerb teniszezőnek szurkolt a horvát labdarúgó-válogatott

Amióta nekünk szurkol, a rajongói vagyunk, és sok szerencsét kívánunk neki"

Luka Modric csapatkapitány szombaton elmondta, hogy pénteken késő este a masszázsszobában együtt nézték a háromszoros wimbledoni bajnok Rafael Nadal elleni mérkőzését, ami - ottani idő szerint - éjfél után a szerb játékos 2-1-es vezetésénél félbeszakadt.- mondta a Real Madrid játékmestere.Az elődöntő szombati folytatását az edzésük miatt nem tudták figyelemmel kísérni.Márciusban négy horvát futballista - köztük Modric - együtt nézte az Egyesült Államokban a Miami Heat kosárlabdacsapat egyik NBA-meccsét a kiváló teniszezővel.A labdarúgók Peruval játszottak felkészülési mérkőzést a városban, Djokovic pedig ATP-tornán szerepelt Miamiban. Djokovicot számos bírálat érte Szerbiában, amiért közösségi oldalain fényképekkel illusztrálva számolt be a horvátokkal kialakult baráti viszonyról, ennek ellenére a közelmúltban elárulta, hogy nekik szurkol a labdarúgó-világbajnokságon.A horvátok sajtótájékoztatóján Ivan Rakitic is elmondta, hogy drukkolnak Novak Djokovicnak, és arról is beszélt, hogy biztató üzenetet kaptak Mladen Krstajictól, a szerb válogatott szövetségi kapitányától.A háromszoros győztes Novak Djokovic lesz a dél-afrikai Kevin Anderson ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében: a szerb játékos az elődöntőben kétnapos, maratoni csatában verte a világelső Rafael Nadalt.A két klasszis mérkőzése pénteken késő este kezdődött, miután előttük Anderson és az amerikai John Isner 6 óra 36 perces meccset játszott. Az ütközet helyi idő szerint 23 órakor aztán félbeszakadt - a szabályok szerint ez után már nem lehet játszani Wimbledonban -, a szetteket tekintve ekkor a világranglistán jelenleg 12. Djokovic vezetett 2-1-re.A szombati folytatás Nadal egyenlítésével indult, a döntő játszma pedig óriási küzdelmet hozott. Sokáig mindkét játékos hozta az adogatását, majd 9:8-nál a szerb - már nem először - meccslabdához jutott, háromhoz. A kétszeres wimbledoni bajnok Nadal hiába küzdött addig oroszlánként, ezt a nyomást már nem bírta el, hibázott, így végül - összesen 5 óra 21 perc játék után - a 31 éves Djokovic jutott a fináléba, pályafutása során ötödször.A Djokovic-Anderson döntőt vasárnap, magyar idő szerint 15 órától rendezik.Eredmény: férfi egyes, elődöntő:Djokovic (szerb, 12.)-Nadal (spanyol, 2.) 6:4, 3:6, 7:6 (11-9), 3:6, 10:8a pénteki első elődöntőben: Anderson (dél-afrikai, 8.)-Isner (amerikai, 9.) 7:6 (8-6), 6:7 (5-7), 6:7 (9-11), 6:4, 26:24