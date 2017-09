Szépségkirálynővel jár a volt győri labdarúgó, Völgyi Dániel

Kárpáti Rebeka a kifutón (nagy képen), szerelmével, Völgyi Dániellel már nyilvánosan is megjelent.

Bő egy hete közös megegyezéssel bontott szerződést a debreceni klubbal Völgyi Dániel . A 185 NB I-es mérkőzésen szerepelt focista azóta már másik csapattal készül, és szerelmi élete is virágzik.– Egy magyar klubnál álltam edzésbe, amelyről most még többet nem szeretnék mondani. Keresem a következő csapatom – mondta a focista, aki a 2013-as Miss Universe Hungary győztesével és a Jóban-rosszban színésznőjével, Kárpáti Rebekával a Budapest Borfesztiválon kéz a kézben jelent meg.– Egy korábbi győri csapattársam születésnapján ismerkedtünk meg. Nem igazán tudtuk egymásról, ki kicsoda. Ahogy én sem nagyon ismerem a színészeket, ő sem a focistákat, de szimpatizáltunk. Aztán randizni hívtam – mesélte Völgyi. A fiatal pár jobbnak látta, ha maga jelenti be a hírt, mint ha valaki lefotózza őket. Sőt, a gyönyörű színésznő már be is mutatta párját szintén színész édesapjának, R. Kárpáti Péternek.

– A múlt héten ismertem meg a szüleit, vacsorára voltunk hivatalosak. És természetesen én is bemutattam otthon Rebekát – mondta a 30 esztendős focista, aki szerint nem okoz majd gondot összeegyeztetni az idejüket.– Elmondtam neki, milyen a focisták élete. Rebeka rugalmasan kezeli ezt, és minden szabadidőnket próbáljuk együtt tölteni. Biztos vagyok benne, hogy jól kezeljük majd mindketten, ha nekem például meccsem lesz, neki pedig forgatásra kell mennie.Szeptember 6-i számunkban egyébként arról írtunk, hogy Völgyi ismét a győri klubnál készül.– Köszönettel tartozom a vezetőségnek – mondta akkor megkeresésünkre a 30 éves játékos. – Edzéslehetőséget kértem, s kaptam, így valóban együtt készülhetek az NB II-ben szereplő csapat játékosaival. Van mit pótolnom, ezért a Gyirmóton és a válogatottnál dolgozó Holanek Zoltán külön is foglalkozik velem, s neki is hálával tartozom ezért. Kisebb megszakítással, nyolc éven át futballoztam Győrben, de nem csupán a bajnoki cím miatt gondolok jó érzéssel a városra és az ETO-ra.