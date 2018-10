Szenzációs visszatérés - Csapatgyőzelemmel tért vissza a súlyosan sérült győri motorversenyző - fotók

Magyarországi motokrossz-csapatverseny, végeredmény



1. HTS Team I. (Varga, Hugyecz, Szvoboda), 15 pont

2. Motoaction Monpet Team (Edelbacher, Windisch, Kovar), 18 pont

3. HTS Team II. (Kerese, Kiss, Wimmer), 48 pont

4. MAMI Team Fehér II. (Vladár, Liszi, Tóth), 79 pont

5. MX Team Sweden (Kaller, Palmer, Thor), 107 pont

Pályafutása legsúlyosabb sérülését elszenvedő győri motorversenyző, Varga Imre szenzációsan tért vissza a motokrosszpályákra. A Mimó becenévre hallgató 20 éves magyar bajnok fél évet hagyott ki kificamodott csípője miatt. Tavasszal az orvosok nem sokat adtak a felépülésére, most pedig újra győztesnek mondhatja magát. A fiatal versenyző, hosszú ideig tartó kórházi gyógyulásáról, a rehabilitáció utáni első motorraportálunk is beszámolt.- Nekem már az egy hatalmas győzelem, hogy újra versenyezhetek. - mondja elérzékenyülten Mimó. - Az elmúlt hat hónapban csak ez a hétvége lebegett a szemem előtt. Elhatároztam, hogy még idén versenyezni fogok, és megmutatom magamnak és a csapatomnak, hogy nem ért véget a pályafutásom ezzel a szörnyű sérüléssel. Nagyon sokat szenvedtem az elmúlt időszakban, de ez a csapatgyőzelem sok mindenért kárpótol most.A motokrossz-csapatversenyeken háromfős alakulatok küzdenek, három kategóriában. Körmérkőzés szerűen, minden kategória képviselője egyszer pályára lép a másik két kategória motorosaival, egy versenyző tehát két futamot teljesít. A futamok során elért helyezésekkel megegyező pontszámok összegzésével a legkevesebb egységet begyűjtő alakulat diadalmaskodik.A peresztegi HTS Team meghatározó résztvevői a hazai motokrossz-életnek. 2012 óta legalább egy egyéni élsport bajnoki címet begyűjtöttek, és ez idő alatt csupán egyszer veszítették el a nagy presztízsű vándorserleget, amit évről-évre a legjobb magyarországi krosszcsapat érdemel ki. Idén a Motoaction Monpet Team három kiváló külföldi versenyzőt, az osztrák Roalnd Edelbachert, a cseh Vaclav Kovart és a szinten osztrák Thomas Windisch-t küldte a legjobb magyar versenyzők, Szvoboda Bence, Hugyecz Erik és Varga Imre ‘Mimó’ alkotta trióval szemben.Hatalmas bizonytalanság előzte meg Mimó szereplését a verseny előtt, hiszen fél év kihagyás egy ilyen súlyos sérülés miatt komolyan visszaveti a sportolót a felkészültségben, de a győri fiatalember hatalmas akaraterőről tanúbizonyságot téve egy harmadik és egy negyedik helyezéssel segítette hozzá csapatát a győzelemhez, ami a peresztegi alakulat hatodik csapatelsősége volt az elmúlt hét esztendőben.- Az állapotomhoz képest elégedett vagyok magammal. Négy hónapig feküdtem, egy hónapig mankóztam, és kb egy hónapom volt rá, hogy versenyképes állapotba kerüljek. Persze még messze vagyok a csúcsformámtól, de kezdésnek ez nem volt rossz. Nagyon kellett az önbizalmamnak. Szeretném megköszönni a 3D Vertical rehabilitációs központ támogatását, és a személyi edzőm, Csielka Márk segítségét. Nélkülük nem tudtam volna így teljesíteni. Horváth Lajosnak, a csapatfőnökömnek pedig az évek óta tartó bizalmat köszönöm. Ő akkor is hitt bennem, amikor más nem. Neki szeretném ajánlani ezt a győzelmet. - értékelte versenyét a többszörös magyar bajnok motorversenyző.A motokrosszbajnokságok most téli szünetre mennek, legközelebb tavasszal bőgnek fel a motorok. Varga Mimó számára azonban nem telik tétlenül ez az időszak, hiszen jövőre komoly tervekkel vág neki a szezonnak, amihez komoly edzésmunkát kell elvégeznie a tél során.