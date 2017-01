Szenzáció: a magyar kézisek a dánokat legyőzve a legjobb nyolc között

Eredmények:



nyolcaddöntő:

Svédország-Fehéroroszország 41-22 (24-11)



korábban:

Magyaroszág-Dánia 27-25 (13-12)



Elnök Kupa (Brest):

a 17-20. helyért: Argentína - Szaúd-Arábia 24-22 (10-8)

a 21-24. helyért: Chile-Bahrein 35-30 (18-14)



A hétfői program:

a 23. helyért: Angola-Bahrein 13.00

a 21. helyért: Japán-Chile 15.00

a 19. helyért: Tunézia - Szaúd-Arábia 18.00

a 17. helyért: Lengyelország-Argentína 20.00

A magyar férfi kézilabda-válogatott végig vezetve 27-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát a franciaországi világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében, Albertville-ben.Eredményesen kezdte a találkozót a magyar együttes, amelynek játékára jó hatással volt a csapatkapitány, a bokasérüléssel küszködő Nagy László visszatérése. A folytatásban több hiba is becsúszott, de mivel nagyszerűen küzdöttek a játékosok, a szünetben 13-12-re vezettek.A második felvonás is jól kezdődött magyar szempontból (20-16), de az utolsó negyedórában a fáradtság jelei látszottak a játékosokon, amit az egyre hatékonyabban védekező és gyorsan támadó ellenfél kihasznált (23-23). A magyarok harci szelleme nem lankadt, Balogh és Császár góljával ismét két gól volt az előny (26-24), és a rendkívül izgalmas utolsó percet is a magyarok bírták jobban.A magyarok a negyeddöntőben a norvég válogatottal találkoznak kedden 17 órakor, ugyancsak Albertville-ben.Svédország válogatottja fölényesen legyőzte Fehéroroszországot a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében Villeneuve-d'Ascq-ban.Nagy László csapatkapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott nem csak az ő visszatérése miatt győzte le 27-25-re az olimpiai bajnok Dánia csapatát a franciaországi világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében Albertville-ben."Ha túlságosan nagy lett volna a kockázat, azt nyilvánvalóan mérlegeltük volna, de a szívem visszahúzott a pályára. Ezúttal sem egy fecske csinálta a nyarat" - mondta Nagy László, akinek ez csupán a második mérkőzése volt a tornán, ugyanis múlt pénteken, az első csoportmeccs első félidejének közepén megsérült a bokája, később a keretből is kikerült és csak vasárnap (ma) délelőtt cserélték vissza.A csapatkapitány úgy fogalmazott, nem vették figyelembe, hogy az olimpiai bajnokkal játszanak, ezért nem nyomasztotta őket a tét. "Nagyon szervezetten védekeztünk, és olyan csapatmunkát nyújtottunk, amire nem találok szavakat" - mondta.Hozzátette, szerettek volna legalább egy meglepetést szerezni, de azt a csoportkörre tervezték. "Természetesen örülünk a sikernek és még nagyobb önbizalommal várjuk a következő mérkőzést, de ezzel a győzelemmel nem szabad sokáig foglalkoznunk. Támadásban és védekezésben is rendkívül fegyelmezettek voltunk, a norvégok ellen legalább ilyen szintet kell nyújtanunk, hogy legyen esélyünk" - mondta Nagy, aki 29 percet töltött a pályán és egy gólt lőtt a dánoknak.Balogh Zsolt a lefújás után kijelentette, alig tudja felfogni, hogy megverték az olimpiai bajnokot. "Fantasztikus győzelmet arattunk. Ezért szép a sport, hiszen két nappal ezelőtt még hiányoltunk négy pontot, amit a csoportkörben megszerezhettünk volna, de összekaptuk magunkat, amiért az egész csapatnak jár a gratuláció" - vélekedett.A MOL-Pick Szeged jobbátlövője elárulta, tudták, hogy olyan ellenféllel találkoznak, amelyik egy másodperc alatt megbünteti a hibáikat. "Voltak rontásaink, de ezzel most szerintem senki nem foglalkozik. Ilyen játékkal és hozzáállással most már bármeddig eljuthatunk" - tette hozzá Balogh, aki 24 és fél perc játék alatt öt lövésből négyet gólra váltott."Nagyon akartunk, igazán együtt voltunk és jól védekeztünk. Bizonyítottuk, hogy a magyar kézilabda jobb annál, amint amit eddig mutattunk" - fogalmazott Jamali Iman, aki hat kísérletből négyszer volt eredményes 29 perc alatt.Juhász Ádám elmondta, a játékosok arról beszéltek maguk között, az nem lehet, hogy ennyit készültek, és csak két Európán kívüli csapatot győznek le a világbajnokságon. "Végig élveztem a játékot. Visszatért a csapatkapitányunk és fegyelmezetten kézilabdáztunk, ennek köszönhető a sikerünk" - nyilatkozta a Tatabánya szélsője, aki ezúttal is nagyon sokat, 28 és fél percet játszott, ezalatt hat lövésből négy gólt szerzett."Hittünk benne, hogy legyőzhetjük a szinte teljes csapattal felálló olimpiai aranyérmest. Sikerült meglepetést szereznünk, hiszen nem mi voltunk a favoritok, igaz, a negyeddöntőben sem mi leszünk, de hasonló mentalitással megyünk tovább" - mondta boldogan Lékai Máté, aki hat találattal vette ki részét a sikerből.A mezőny legeredményesebb játékosa a skandinávok irányítója, Jim Gottfridsson volt nyolc góllal.A svédek a címvédő és házigazda Franciaország csapatával találkoznak a negyeddöntőben, amelyet kedden 19 órától rendeznek ugyancsak Villeneuve-d'Ascq-ban.