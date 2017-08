Szent István-napon jártak a mosonmagyaróvári kézisek

A lányok meglepetésajándékkal is kedveskedtek, rengeteg szurkolói matricát osztottak szét, amelyeket autogramjaikkal is szívesen elláttak.



„Nagyon jók ezek a rendezvények, hiszen itt újabb lehetőség nyílik arra, hogy a városlakók megismerjenek bennünket – mondta Bardi Fruzsina a klub honlapján (mkcse.hu). – Ez csak pár óra az életünkből, ám ilyenkor sokat adhatunk vissza abból a szeretetből, amit mi is kapunk a lelátóról. Nekünk ilyenkor az a feladatunk, hogy megszerettessük a kézilabdát mindenkivel. Jöjjenek ki a mérkőzéseinkre, vagy akár kedvet csináljunk ahhoz, hogy elkezdjék ezt a sportot. Szurkolóink egyébként fantasztikusak. Kiállnak mellettünk jóban-rosszban és mi ezt szeretnénk meghálálni. Az utóbbi pár héten több edzőmeccset is játszottunk és jó volt látni, hogy

délelőtt is több százan kijöttek megnézni bennünket. Manapság ritka az olyan szurkolói társaság, amilyen itt, Mosonmagyaróváron van, meg kell őket becsülni."