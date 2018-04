Székely Norbert: ˝Írjon történelmet a Sopron!˝

Székely Norbert kilenc éve már eljutott idáig a soproniakkal.

– Úgy gondolom, a csapatokat nem érdemes összehasonlítani. Akkor és most is túl kellett jutni a csoportokon belül és a rájátszásban sztárcsapatokon a Final Fourba való bejutáshoz. Ami jelentős különbség, hogy kilenc éve huszonnégy csapat indult és tizenhat jutott a rájátszásba, s onnan két kört kellett menni a négyes döntőbe jutásért, most tizenhat csapat indult és egy párharc megnyerése kellett ehhez. De ide eljutnióriási siker.– Érdekes párhuzam az is, hogy ahogy annak idején, most is két orosz csapat játszik a másik ágon. Akkor úgy gondoltam, az elődöntőbeli ellenfelünk, a Salamanca ellen lehet keresnivalónk, az akkori két orosz együttes jóval erősebbnek tűnt, párharcuk elvileg amolyan előrehozott döntőnek volt tekinthető. Most, félig-meddig kívülről, de azért sokat tapasztalva, s folyamatosan nyomon kísérve a sorozatot valami hasonló érzésem van. Persze mind a négy csapat, amely ide eljutott, nagyon jó és erős, de szerintem a két orosz a domináns, és a Sopronnak a Yakin Dogu ellen több esélye lehet nyerni.– Itt is van egy érdekes párhuzam. Kétezer-kilencben egy héttel a Final Four előtt hazai környezetben a Pécs ellen elveszítettük a kupadöntőt, persze – bár profi a csapat – tudat alatt egészen más motiváció egy hazai kupadöntőn és az Euroliga négyes döntőjében pályára lépni. Kíváncsi vagyok, hogyan hat a környezet a lányokra, de kétségtelen tény, itthon elvileg nagyobb az esély a jó szereplésre. Nagyon drukkolok a csapatnak, hogy otthonában írjon történelmet.– Úgy gondolom, nagyon sokat. A helyszínen figyelve Európa négy legjobb csapatát, aki nyitott szemmel nézi, figyeli a mérkőzéseket, szerintem minden tekintetben rengeteget tanulhat a hétvégi mérkőzésekből. Nagyon nagy lehetőség ez a hétvége a magyar női kosárlabdának.