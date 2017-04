Száz nap múlva kezdődik Győrben az EYOF

"Amikor 2011-ben döntöttünk arról, hogy Győr pályázzon a 2017-es EYOF rendezésére, még nagyon távolinak tűnt az esemény. Azóta lassan hat év telt el, és most itt állunk, száz nappal az esemény előtt, szinte rajtra készen" - idézte a szervezőbizottság közleménye Borkai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökét.



A győri polgármester kifejtette, az elmúlt hat évben számos fejlesztés történt a városban.



"Olyan európai szintű létesítmények épültek, mint az Audi Aréna Győr vagy az Aqua Sportközpont. A Radnóti utcában egy minden igényt kielégítő, számos sportágat kiszolgáló olimpiai sportközpont épül, a Széchenyi István Egyetem pedig új kollégiummal gazdagodik, amely az egykori olajgyár helyén épülő 200 lakással alkotja majd az olimpiai falut. A létesítményeken kívül jelentős mértékben fejlődött az infrastruktúránk, új közlekedési kapcsolatok, új utak épültek és számos felújítás is történt."



Közölte, hogy a beruházásokat a magyar állam több mint húszmilliárd forinttal támogatta, és a győri önkormányzat is többmilliárdos forrást biztosított mindehhez. Azt mondta, a fejlesztéseken túl az EYOF-ra való felkészülés hatalmas összefogást igényelt és hozott is: sportolók, szakemberek, győri, magyarországi és külföldi önkéntesek ezrei, kulturális intézmények, szponzorációt vállaló vállalkozások állnak készen arra, hogy közösen fogadják Győrben Európát.



"Az összefogást jól mutatja, hogy hazánk első olimpiai multisporteseményét tíz neves sportoló, köztük olimpiai, világ- és Európa-bajnokok népszerűsítik, ahogy tíz fiatal is, akik a jelen példaképei mellett a jövő bajnokai lehetnek" - hangsúlyozta Borkai Zsolt. Hozzátette, két hete bemutatták a dobogósoknak járó érmeket, jelenleg pedig az április 25-én kezdődő csapatvezetői értekezletre készülnek.



"Ide várjuk például a holland csapat vezetőjét, az úszólegenda Pieter van den Hoogenbandot is, hogy a nemzeti együttesek képviselőivel beszéljünk át minden, az EYOF-ot érintő kérdést. Május végén Rómában lánggyújtó ceremónián lobban fel az európai olimpiai láng, hogy aztán Győrbe érkezzen, és elinduljon az országos lángfutásra. Mindeközben tesztversenyek zajlanak, finomhangolások történnek, ezer és ezer feladatot oldanak meg a szervezők, hogy aztán július 23-án egy látványos megnyitóünnepséggel kezdetét vegye valami rendkívüli, valami megismételhetetlen."



A 14 és 18 év közötti fiatalok versengésén tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek július 23. és 29. között. Ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak az EYOF-ra. Magyarországot 152 sportoló képviseli, ami rekordnak számít.