Sváb Kupa: az utánpótlásnál továbbra is a somlóiak az élen

Szombaton Környén folytatódtak a küzdelmek, a gyerekeknél nem változott a sorrend, délután azonban egyedül a Környe őrizte meg a két hete elfoglalt második helyét.Az utánpótlás csapatoknál 3-2-es győzelemmel nyitott a Környe a Kecskéd ellen vívott első meccsén, a két következőn viszont 1-4 arányú vereséget szenvedett el, előbb a Vértessomlótól, később a Vértesi Erőműtől. A házigazdák az erőművel egalizáltak (2-2), a Kecskéd ellen viszont ismét kinyílt a gólzsákjuk, hatot rúgtak az ellenfélnek, miközben egyet sem kaptak. A tatabányai csapat 4-3-ra maradt alul a Kecskéd elleni mérkőzésen, így a Környe és a Kecskéd is 3-3 ponttal zárta a fordulót, végül a gólarány döntött a vendéglátók javára, akik megőrizték a harmadik helyüket. Az erőmű 4 ponttal végzett a második helyen, míg a Vértessomló héttel az élen.Délután a felnőtt mérkőzések nyitányaként a házigazdák majdnem „lemásolták" a gyerekek eredményét, de végül a Kecskédnek csak egy gólt sikerült szereznie, így 3-1-es vereséget szenvedett el.A Környe 3-2-re kikapott a Vértessomlótól, a Várgesztes ellen 2-2-es döntetlent ért el.A gesztesiek ebben a fordulóban alaposan összekapták magukat, Vértessomló és Kecskéd csapatát is 4-2-re múlták felül, s ugyanilyen arányban győztek a kecskédiek a somlóiak ellen. Így 7 ponttal a Várgesztes aratott fordulógyőzelmet, néggyel megőrizte második helyét a Környe, a két, 3 pontot szerző csapat közül pedig csupán a gólarány döntött a harmadik hely esetében az elmúlt évek kupagyőztes együttese, a Kecskéd javára, amit az egyik drukker így kommentált: mást is hagyunk nyerni, hogy ne vegyük el a kedvüket...Folytatás február 3-án Kecskéden, majd 10-én Várgesztesen.