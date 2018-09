Súlyos sérülés után megműtötték a Bayern München francia világbajnokát - több hét pihenés vár rá

Elszakadt a térdszalagja Corentin Tolissónak, a Bayern München világbajnok francia labdarúgójának. A német Bundesliga harmadik fordulójának szombati játéknapján, a Bayern München-Bayer Leverkusen meccsen a vendégek szereztek vezetést, majd a tizedik percben Tolisso egyenlített, de a szünet előtt le kellett cserélni. A bajnoki címvédő klub honlapjának közleménye szerint a 24 éves szélső térdében elszakadt a keresztszalag, és a belső meniszkusz is megsérült. A műtétre már vasárnap sor került, de az eset súlyossága miatt Tolissónak hosszú hónapokat kell kihagynia.Rajta kívül a müncheniek 33 éves brazil hátvédje, Rafinha is megsérült: részleges bokaszalag-szakadás miatt több hétig nem futballozhat. A kíméletlen becsúszással sérülést okozót Karim Bellarabit a játékvezető kiállította a 80. percben. "Szeretnék elnézést kérni a csapatomtól és Rafinhától a felesleges szabálytalanságom miatt. Nem akartam bajt okozni, gyors gyógyulást kívánok neki" - írta közösségi oldalán a marokkói származású, német válogatott szélső. A bajnokságban százszázalékos Bayern szerdán a Benfica ellen kezdi szereplését a Bajnokok Ligája csoportkörében. Rafinha és Tolisso mellett Kingsley Coman is hiányzik, aki a Hoffenheim elleni meccsen sérült meg.