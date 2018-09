Süllyesztőben a Barcelona-verők - az ETO egykori sikeres U16-os játékosai

Az ETO volt U16-os csapata napjainkban. Az egykori keretből Tóth Bence jutott el a felnőttválogatottságig.

Mi lett velük?

Az ETO bronzérmes csapatának játékosai és jelenlegi klubjaik: Tóth Bence (Vidi FC), Szabó Levente (Genova II), Tóth Dávid (ETO), Zöldesi Illés (ZTE), Fodor Dániel (Budaörs), Lénárt András (legutóbb Siófok, most csapat nélkül), Koncsag Martin (Ménfőcsanak), Szilvágyi Milán (Ménfőcsanak), Kelemen Bálint (Veszprém), Schillinger Richárd (Lipót), Varga József (Öttevény), Horváth Milán (Öttevény), Nyakas Martin (Nyúl), Ködmön Zoltán (Nyúl), Németh Levente (Pannonhalma), Bíró Bence (Pannonhalma), Csordás Benjámin (Ekecs, szlovák IV. osztály), Samodai Áron (DAC-UP), Kovács Márk (Bőny), Király Tamás (Máriakálnok), Benyó Donát (Szentpéter, szlovák IV. osztály), Ladányi László (legutóbb Lábatlan), Varga Dezider (műtötték, csapat nélkül). Lévai László és Gy. Kovács Barnabás befejezte a labdarúgást.

Emlékidéző összejövetelt tartott az ETO egykori U16-os csapata: a győri utánpótlásgárda volt játékosai elsősorban a sikeres Audi-kupa emlékeit elevenítették fel, de beszéltek további karrierjük alakulásáról is.Pacsi Bálint, a csapat – napjainkban már a brüsszeli székhelyű Double Pass futballakadémiákat auditáló cégnél dolgozó – akkori edzője rengeteg szép emléket őriz a Győrben eltöltött időszakból.„Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és ez tényleg egy csapat volt, egy összetartó társaság, akikkel élmény volt a munka. Több mint húsz éve vagyok edző, de az összes csapatom közül itt volt a legnagyobb egység és ez volt a mi titkos fegyverünk – kezdte az edző. – A munka minden percét élveztem, mindig szívesen gondolok Győrre és az ETO-s évekre. A torna előtt volt, aki jót nevetett rajta, mikor azt mondtam, a bronzért fogunk játszani, aztán az élet engem igazolt. Ez a csapat nagyobb eredményekre volt hivatott."Horváth Cs. Attila annak idején klubmenedzserként dolgozott az ETO-nál.„Az az év csodálatos, egyszeri és megismételhetetlen volt, és aki akkor Győrben azt átélte, biztos, hogy soha nem felejti el. Akkor lett bajnok harminc év után az NB I-es futballcsapat, nyert először BL-t az Audi-ETO női kézilabdacsapata és akkor győzte le az U16-os korosztályos együttes a Barcelonát és a Benficát, ami örök emlék marad ezeknek a fiúknak. Bár Győrben többen is pályára léphettek például a Bayern-öregfiúk ellen, ezek a fiúk már tiniként megtapasztalták, hogy milyen egy nagy klub ellen játszani és egy ilyen csapatot legyőzni" – tette hozzá a korábbi klubmenedzser.A húszas éveinek elején járó győri játékosok többsége az azóta eltelt rövid idő ellenére már eltűnt a magyar futball süllyesztőjében. Legalábbis ami a profikarriert illeti.A csapat középpályása, Kelemen Bálint – napjainkban a Veszprém játékosa – sem nagyon elégedett eddigi pályafutásával:„Ugyan Mosonmagyaróvárra, a másodosztályba hívtak már próbajátékra, sajnos épp akkor megsérült a combhajlító izmom. Segítség nélkül pedig nagyon nehéz magunkat újra felépíteni. Amatőrkluboknál nincs is meg nagyon ennek a háttere."Az egykori csapatkapitány, Koncsag Martin örömmel emlékszik vissza a Győrött eltöltött évekre.„Ötéves koromtól tizennégy éven át voltam az ETO labdarúgója, szóval minden ide köt, ez az otthonom. Sajnálom, hogy a felnőttcsapatban nem mutatkozhattam be és nem kaptam lehetőséget, de örök emlék lesz az itt eltöltött idő és a tornán lőtt gólom, akárcsak a Barcelona elleni gólpasszom. Jó közösség voltunk, és remélem, hogy továbbra is megmarad ez a remek kapcsolat. Úgy érzem, energia és motiváció még bőven van bennem, így mindenképp bizonyítani akarom, hogy megállom a helyem a magyar futball magasabb osztályaiban is" – fogalmazott a jelenleg Ménfőcsanakon játszó futballista.Az egykori keretből Tóth Bence jutott el a felnőttválogatottságig, rajta kívül ketten kaptak epizódszerepet az NB I-ben, de napjainkban a nagy többség az NB III-ban vagy még alacsonyabb szinten játszik.Ennél kicsit jobb képet fest a Barcelona, a katalán klub akkori játékoskeretéből néhányan szép karriert futottak be. A legnagyobb név talán Marc Cucurella, ő jelenleg az Eibart erősíti, a transfermarkt szerint az értéke 5 millió euró. Dani Olmo a középpályán játszott az ETO elleni vereség alkalmával, ő évek óta a Dinamo Zagreb játékosa és 3,5 millió euró a kivásárlási ára. Adria Guerrero és Dani Morer jelenleg a spanyol másod-, illetve harmadosztályban futballozik, előbbi a Reus Deportiou, utóbbi a Barcelona B csapatát erősíti. A többiekről nincs információnk.Az egykori Barcelona- és Benfica-verők esete sok tanulsággal szolgál, talán szomorú korképe, egyben kórképe is a hazai utánpótlás-nevelésnek.