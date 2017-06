Storck: türelmes, szervezett játékra van szükség Andorra ellen

"Budapesten tapasztalhattuk, hogy keményen futballozik az ellenfél, nehéz feltörni a védelmét, hazai pályán pedig még inkább igaz ez: Svájc és Lettország is csak egy góllal tudott győzni Andorrában" - idézi a szakvezetőt a magyar szövetség honlapja.



Storck az Andorrában rendezett csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, különösen a támadóharmadban kell jó döntéseket hoznia csapatának. Mint elárulta, Kádár Tamás egyelőre kisebb sérüléssel bajlódik, így az ő játéka kérdéses.



Dzsudzsák Balázs csapatkapitány szerint törekedniük kell rá, hogy minél előbb megszerezzék az első gólt, és nyugodtan tudjanak futballozni. Az al-Vahda 30 éves támadójátékosa hozzátette, tisztában vannak vele, hogy az andorrai együttes keményen játszik és elsősorban a védekezéssel foglalkozik majd, de ezt fejben fel kell dolgozniuk.



Dzsudzsák beszélt arról is, hogy a hétfői, Oroszország elleni felkészülési mérkőzésen elszenvedett 3-0-s vereséggel nem foglalkoznak, azt a találkozót majd a vb-selejtező után elemzik.



A tavaly novemberi, 4-0-s magyar sikerrel zárult budapesti összecsapáson Andorra ellen gólt szerző Gyurcsó Ádám szerint a saját játékukkal kell foglalkozniuk. "Teljesen mindegy, hogyan, de ezt a meccset be kell húzni" - hangsúlyozta a lengyel Pogon Szczecin szélsője.



Az andorrai válogatott szövetségi kapitánya, Koldo Álvarez szeretné, ha csapata megismételné a Feröer-szigetek ellen mutatott teljesítményt, amikor a együttese megszerezte első pontját a selejtezősorozatban.



"Alapvetően ugyanazt szeretnénk játszani, mint Feröer ellen. A sok hiányzó játékos mindig fájó egy ilyen kis csapatnak, mint a miénk, de a legfontosabb, hogy akik itt vannak, a lehető legjobban teljesítsenek" - vázolta terveiket a szakember.



Az Andorra-Magyarország világbajnoki selejtező-mérkőzés pénteken 20.45-kor kezdődik Andorra la Vellában.