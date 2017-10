Storck sorsa eldőlt: távozik a magyar válogatott kapitánya

A kedden közös megegyezéssel szerződést bontó Bernd Storck kapitánykodása alatt a magyar labdarúgó-válogatott nyolc győzelem mellett hétszer döntetlent ért el és tízszer kikapott.



A német szakembert 2015. július 20-án nevezték ki szövetségi kapitánynak, miután a Hertha BSC nem engedte elődjének, Dárdai Pálnak, hogy folytassa szakvezetői munkáját a nemzeti együttesnél. Storck már márciustól a magyar szövetség alkalmazásában állt sportigazgatóként, és ő vezette az U20-as válogatottat az új-zélandi világbajnokságon.



Storck szövetségi kapitányi megbízatása eleinte az Európa-bajnoki selejtezősorozatból hátralévő négy mérkőzésre szólt. Ezeken a találkozókon öt pontot szerzett a csapat, amely így a harmadik, pótselejtezőt érő helyen zárt, ezáltal Storck szerződése automatikusan meghosszabbodott a Norvégia elleni párharcig. A skandináv együttest kettős győzelemmel múlta felül az Eb-részvételért a Storck-csapat. A német szakember megállapodását egy nappal később meghosszabbították a nyári kontinensviadal végéig, majd márciusban újabb szerződést írt alá 2018. június 30-áig.



Az 54 éves tréner legnagyobb sikere a 2016-os Európa-bajnoki szereplés volt. A magyarok az ő irányításával 2-0-ra legyőzték Ausztriát, az izlandi csapattal 1-1-es, a későbbi Európa-bajnok portugállal pedig 3-3-as döntetlent játszottak, így csoportelsőként jutottak a nyolcaddöntőbe. A 16 között aztán jött a 4-0-ás vereség Belgiumtól, de így is az év csapata lett Magyarországon a labdarúgó-válogatott a sportújságírók szavazata alapján.



A tavaly őszi világbajnoki selejtező-mérkőzések már nem sikerültek jól, a magyarok gól nélküli döntetlent játszottak Feröer-szigeteken, majd hazai pályán 3-2-re alulmaradtak Svájccal szemben. De az igazi mélyrepülés ezután kezdődött: amíg Storckkal az első 17 meccsén összesen négy vereséget szenvedett a válogatott, ezután sorozatban négy találkozón kikapott, ráadásul egyetlen gólt sem szerzett. A novemberi barátságos találkozón a svédek 2-0-ra, márciusban a portugálok vb-selejtezőn 3-0-ra, júniusban az oroszok barátságos meccsen szintén 3-0-ra győztek, és ezt követte a magyar futball történetének talán legkínosabb kudarca, amikor Andorra 1-0-ra nyert vb-selejtezőn.



A pireneusi miniállamban elszenvedett vereség után Storck kapott egy második esélyt, így befejezhette a világbajnoki selejtezősorozatot. Végül 10 meccsen 13 pontot gyűjtött a válogatott, amivel ugyan - az előző három kvalifikációs sorozathoz hasonlóan - harmadik helyen végzett a csoportban, de a megszerezhető 30 pontnak csupán a 43 százalékát gyűjtötte be, ami az 1986-os legutóbbi vb-részvétel óta lezajlott nyolc világbajnoki selejtezősorozatból a harmadik legrosszabb.

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint az elnökség keddi ülésén "jóváhagyólag tudomásul vette", hogy Storck közös megegyezéssel távozik a szövetségből, azaz "minden feladatkörében befejezi a munkáját".Sipos Jenő szóvivő közölte, az elnökség kedden felkérte Csányi Sándor elnököt, hogy tárgyaljon a szövetségi kapitányi jelöltekkel. Hozzátette, a szoros határidőre tekintettel az is elképzelhető, hogy a magyar válogatottat ideiglenes szakvezető irányítja november 10-én Luxemburgban, majd négy nappal később hazai pályán a vb-résztvevő Costa Rica elleni barátságos találkozón.Az MLSZ vezető testülete elismerését és köszönetét fejezte ki a két és fél évig Magyarországon dolgozó Bernd Storcknak, mivel "a gyengébb záró időszak ellenére az elmúlt három évtized legtöbb nemzetközi sikerében közreműködő szakvezetőnek mondhatja magát a labdarúgó-szövetségben".Storckot 2015 márciusában nevezték ki sportigazgatónak, első feladataként az U20-as válogatottal továbbjutott csoportjából a világbajnokságon, majd a nyolcaddöntőben a későbbi győztes szerbekkel szemben esett ki hosszabbítás után. Júliusban szövetségi kapitány is lett. Irányításával a válogatott 44 év után kijutott az Európa-bajnokságra a pótselejtezőn Norvégiát kettős győzelemmel búcsúztatva. A tavaly nyári kontinenstornán öt ponttal csoportgyőztesként jutott tovább, majd a nyolcaddöntőben esett ki Belgium ellen.A vb-selejtezőkön azonban a vártnál gyengébben szerepelt a válogatott, ugyanis 13 ponttal zárta a sorozatot, ami a megszerezhető pontok 43 százalékát jelenti, ez a harmadik legrosszabb a sorozatban nyolc sikertelenül megvívott világbajnoki selejtezősorozatból. Storckkal nyolc győzelem mellett hétszer döntetlent ért el és tízszer kikapott a válogatott, amely 2015-ben és 2016-ban az év csapata lett a hazai sportújságírók szavazásán, az Év Sportolója Gálán.Az MLSZ azt is kiemelte, hogy az utánpótlás-válogatottak közül az U17-es csapat csoportgyőztesként jutott a legjobb nyolc közé az idei Európa-bajnokságon, továbbá 2016-ban és 2017-ben az U17-es és U19-es együttesek a legutóbbi hat selejtezőtorna közül ötben továbbjutottak.Bernd Storck, a válogatott távozó szövetségi kapitánya szerint a fejlődés már elindult a magyar labdarúgásban, és további alázatos munkával fenn is tartható.A német szakember a magyar szövetség (MLSZ) honlapján olvasható nyilatkozatában megköszönte a támogatást, amelyet kapott, és amelynek köszönhetően több mint két éven át dolgozhatott az ország futballjának sikeréért, és részt vehetett a tavalyi Európa-bajnokságon."Nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező ország labdarúgásáért dolgozhattam először sportigazgatóként, majd később szövetségi kapitányként is, mint Magyarország. Jelen helyzetben a szövetség és én is azt láttuk a magyar labdarúgás szempontjából legjobb döntésnek, ha külön utakon folytatjuk" - fogalmazott Storck.Az MLSZ és a német edző kedden közös megegyezéssel bontott szerződést, így Storck a szövetségi kapitányi és a sportigazgatói posztról is távozott.Storck kifejtette, büszke a franciaországi kontinenstornán elért eredményre, a nyolcaddöntőbe jutásra. "A szövetség és a klubok segítségének, a játékosok - beleértve a fiatalokat - profi hozzáállásának és a közösen jól elvégzett munkának köszönhetően olyan sikert tudtunk elérni, amely évtizedek óta nem tapasztalt örömöt okozott a magyar embereknek" - írta.Hozzátette, hogy a világbajnoki selejtezősorozatban sikerült elérniük a minimális célkitűzést, hiszen megszerezték a csoport harmadik helyét, ugyanakkor a tíz mérkőzésen kevesebb pontot szereztek az elvárhatónál. Ugyanakkor ezt a sorozatot is fel tudták használni arra, hogy nagy számban adjanak lehetőséget a fiataloknak.A távozó szakember szerint az ország labdarúgásának tárgyi feltételei nemzetközi viszonylatban is kiválóak, a kitűzött célok eléréséhez azonban további komoly, professzionális munkára van szükség. Egyértelműen látható, hogy a fejlődés már elindult, további alázatos munkával pedig fenn is tartható - szögezte le."A sportág sok tehetséggel rendelkezik, látható ez a korosztályos csapatokon is. Továbbra is úgy vélem, hogy szoros együttműködéssel, alázatos munkával sikerek érhetőek el" - nyilatkozta Bernd Storck.Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke szerint az andorrai vereség után kapott második esélyt nem tudta kihasználni a kedden menesztett Bernd Storck szövetségi kapitány, mert menet közben elfogyott körülette a levegő."Elveszett a sikerek előfeltételének tekinthető hit, ezért nincs értelme a folytatásnak. Ezt az érvelést ma az elnökség is elfogadta" - jelentette ki a szövetség honlapján a sportvezető. Hozzátette, hogy továbbra is nagyra tartja a Bernd Storck szakmai teljesítményét, az általa irányított - korosztályos és felnőtt - válogatottak kiemelkedő eredményeit.Csányi úgy fogalmazott, az utóbbi időszak eredményei ismeretében egyetért német szakember távozásával, de az szerinte tény, hogy "az elmúlt évtizedek legsikeresebb szakvezetője volt". Kiemelte: az ő irányításával vb-nyolcaddöntős volt az U20-as válogatott, Eb-n szerepelt az U17-es és a felnőtt válogatott, utóbbi a világranglistán 18. helyig jutott a vezetésével, és "ezek a sikerek nem vitathatóak el sem tőle, sem a csapatoktól"."A tárgyalások már a napokban elkezdődnek, és hamarosan eredmény is várható. Ha nem tudunk október 25-éig a szempontjainknak megfelelő szövetségi kapitányt kinevezni, akkor megbízott kapitányra lesz szükségünk, amire már korábban is volt példa, Egervári Sándor lemondása után" - mondta Csányi.Az elnök azt is kifejtette, hogy a szakvezetővel együtt távozik segítője, a szintén német Andy Möller is. Megjegyezte, a többi szövetségi edző esetében "ezután is a munka minősége lesz a döntő" számukra."Egyébként jelenleg 23 főállású munkatárs dolgozik a férfi szakágban, ebből mindössze négy német. Az ő sorsukról az új vezetéssel közösen döntünk majd" - jelentette ki az MLSZ-elnök. Azt is elárulta, hogy Storck szerződése felbontásának nincs külön költsége, csak a hónap végéig megillető díjazását kell kifizetni.