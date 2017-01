Stockholm téli olimpiát rendezne 2026-ban

A városvezetés pénteken mutatja be az előzetes felmérés eredményeit, a svéd kormány pedig ősszel nyújthat be hivatalos jelentkezést a kilenc év múlva esedékes téli játékok lebonyolítására a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB), amely 2019 nyarán dönt a helyszínről.



Stockholm még nem rendezett téli olimpiát, amelyből az elsőre 1924-ben került sor. Legközelebb, jövőre a dél-koreai Pjongcsang, míg 2022-ben Peking lesz a házigazda.



A svájci Sion már jelezte 2026-os jelentkezését, és az ausztriai Tirol régió is fontolgatja a pályázatot.