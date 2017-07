Sportlövészet - Új lőtér Pázmándfalun

Sike József, Boros László és Sinka László a lőtér avatóján.

A település elhanyagolt területét hat hónap alatt nagy társadalmi összefogással hozta rendbe az egyesület. A szabadidősport mellett az élsportra is komoly hangsúlyt fektetnek a klubnál, illetve edző- és gyerektáborokat szerveznének, s várják a rendvédelmi dolgozók és a fegyveres testületek tagjait – akár kiképzés céljára is. A szövetség a későbbi bővítéshez, korszerűsítéshez ígért segítséget.Az új létesítményt a kis és nagy kaliberű fegyveresek, valamint a feketelőporos lövészek is használhatják, de a hely szituációs lövészetre is alkalmas. Ilyen „all-in" pálya eddig csak a győrszentiváni Laczik László Sportlőtér volt a környéken.

A pálya megnyitóján részt vett a Magyar Sportlövő Szövetség (MSSZ) főtitkára, Sinka László, valamint az MSSZ alelnöke, Boros György. A lőteret, valamint a jelenlévőket a győri Szent Mór Perjelség elöljárója, Sárai-Szabó Kelemen áldotta meg.A sportolóknak a létesítményt Sinka László díszágyúlövéssel adta át. A rendezvényen ott voltak a testvérklub, a Győri LK világ- és Európa-bajnok sportlövői, így Sike József , ifj. Laczik Zsolt, valamint Boros László.A lőteret a jövőben a Győri Lövészklub és a Kisalföldi Lövészklub sportolói egyaránt ingyen használhatják a két klub megállapodása alapján.Amiatt van nagy jelentősége ennek a lőtérnek, mert a kismegyeri, csanaki vagy győrújbaráti sportolóknak közelebb van, könnyebben megközelíthető, mint a győrszentiváni.