Sportlövészet - Tehetségekből nincs hiány Győrben

Laczik Zsófia és Erős Hunor nagy ígéretnek számít, mindkettejüket korosztályuk legjobbjai között tartják számon.

Nagyszerű eredményeket érnek el már most a Győri LK versenyzői. A közelmúltban rendezett keszthelyi EB-válogatón Sike József futócélban 579 körrel győzött, mögötte klubtársa, Boros László lett a második 570-es eredménnyel. Érdekesség, hogy a válogatott harmadik tagja, a keszthelyi Tasi Tamás ugyancsak 570-et lőtt, de a szétlövésre már nem állt ki, ezért előzte meg a győri Boros.Sok jelentősége ennek nincs, hiszen gyakorlatilag majdnem biztosra vehető, hogy ők hárman indulnak majd csapatban februári végén a maribori Európa-bajnokságon. A bakui robbanófegyveres kontinenstornára is jó eséllyel pályáznak a győriek, de ott az anyagiak is döntőek lehetnek az indulásban.„Természetesen nagyon örülünk Józsi és Lacika sikereinek, elvégre évek óta meghatározói a szakágnak, s minden évben érmekkel járulnak hozzá a magyar és azon belül a győri sportlövészet sikereihez" – kezdte Laczik Zsolt vezetőedző, aki örömmel mondta el, hogy az utánpótlásban is több tehetség bontogatja szárnyait.

Új elnökség



A megyei sportlövőszövetség a napokban tartotta tisztújító közgyűlését. Ezen négy évre választották meg a testület tagjait, az elnök dr. Vajda Attila lett, az alelnök dr. Bencsik Balázs, a főtitkár Laczik Zsolt, az elnökség további tagjai: dr. Kovács János és Cseh János, a felügyelőbizottság elnökének pedig Asztalos Lászlót választották meg.

„A mindössze tizenöt éves Erős Hunor a Héraklész tehetséggondozó programban szerepel, aki ifistaként a juniorok között lett második az országos bajnokságon. Rajta kívül említhetem még Kovács Íriszt, aki Százhalombattán döntős volt, vagy lányomat, Laczik Zsófiát, aki diákolimpiai második helyezést ért el" – folytatta Laczik Zsolt, akinek fia, ifj. Laczik Zsolt szintén teljesíteni szokta a felnőttválogatottság követelményeit, de egyéb elfoglaltsága miatt nem mindig tud ezeknek eleget tenni.Ami kissé nehezíti a győri lövők munkáját, hogy elég mostoha körülmények között kell edzeniük.„Bízom benne, hogy a várossal karöltve erre is lesz majd megoldás. Elképzelések, tervek vannak, s ha úgy alakul, akkor a magyar szövetség is mellé állna egy ilyen kezdeményezésnek. Nagyon fontos lenne, hogy méltó körülmények között tudjuk fogadni a sportág iránt érdeklődő gyerekeket. Emellett egy jó helyen akár nemzeti vagy nemzetközi versenyeket is lehet szervezni" – tette hozzá a győriek vezetőedzője.