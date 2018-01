Sportlövészet - Kilőtte magát a győri EB-re

Boros László egy első és egy ötödik helyet gyűjtött be a csehországi viadalon.

„Jól sikerült az első nap – kezdte a Győri LK futócéllövője. – A harminc plusz harmincas fő számunk alapversenyében a második helyen kerültem be a szétlövésbe. A négyes döntőben előbb sikerült egy helyi sportlövőt, a fináléban pedig a kétszeres világbajnok orosz riválist legyőznöm."A másnapi vegyes szám már nem sikerült ennyire jól a győri versenyzőnek.„Nem tudtam annyira jól koncentrálni, mint az első nap, de nem panaszkodhatom, végül ötödik helyen végeztem az újabb sorozatban" – tette hozzá Boros, aki mostani sikerével biztos résztvevője lesz az idei győri Európa-bajnokságnak.

„Mivel ez válogatóverseny is volt, ott lehetek majd az EB-n, így ismét hazai környezetben bizonyíthatok. Ráadásul úgy tudom, ezt a csehországi eredményt a jövő évi dél-koreai világbajnokság előtt is figyelembe veszik, amelyen mindenképp szeretnék ott lenni."Boros csapattársa, Sike József tanulmányi elfoglaltsága miatt hagyta ki a csehországi viadalt, az már korábban eldőlt, hogy ő is ott lesz a győri EB-n.A kisalföldi megyeszékhely 2016-ban volt már házigazdája olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságnak, ahol a magyar válogatott 13 érmet és három kvótát szerzett a riói játékokra. Az idei kontinensviadal február 26. és március 6. között lesz Győrben.