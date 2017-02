Sportlövészet - Két bajnokságról is szállították az érmeket

Előbbin a többszörös világ- és Európa-bajnok, Sike József a 10 méteres, 40 vegyes számban 389 körrel lett országos bajnok.



„Tavaly, a győri kontinensviadalon 383 körrel lettem második, 385 fölött lőni mindig nagy teljesítmény, amellyel EB-t, vb-t lehet nyerni. Hogy mennyire vagyok jó formában? Ez mindig attól függ, ki tudok-e kapcsolni a munkából. Ha nyugodt vagyok, akkor általában az eredmények sem maradnak el. A márciusi, maribori kontinensviadal előtt mindenesetre én is részt veszek a mátraházi egyhetes edzőtáborban, ahol jó körülmények között készülhetünk" – fogalmazott a győriek klasszisa.



A tervek szerint 2017-ben a Nemzetközi Sportlövő Szövetség átalakítja az olimpiai programot. A férfi szabadpisztoly, a férfi kisöbű szabadpuska fekvő versenyszáma és a férfi dupla trap lekerülnek a műsorból, a légpuska, a légpisztoly és a trap vegyes csapat versenyei pedig felkerülnek.



„Egyetértek azzal, hogy a sportágat látványosabbá kell tenni. Mi, futócéllövők is teszteljük ezt a fajta új lebonyolítást. Ugyanakkor még mindig vannak olyan részek a sportágon belül, amelyek a kívülállóknak teljesen érthetetlenek. Azt tudjuk, hogy nem lehet növelni a kiosztandó olimpiai érmek számát, mozgástere mégis lenne a nemzetközi szövetségnek. Persze visszakerülni az ötkarikás programba mindig nehezebb és értünk sem sírt senki, amikor 2004 után száműztek bennünket az olimpiáról. Azt mindenesetre jó volt látni tavaly, amikor az olimpia évében a szakágnak külön rendeztek világbajnokságot, hogy még kitart a futócéllövő-közösségünk" – mondta az atlantai olimpiai negyedik Sike.



A győriek közül a futócél ob-n 30+30-as számban Sike 2., Boros László 3., Spárnicz Ádám 5. lett. A Győri LK ezzel aranyérmet szerzett ebben a számban. Negyven vegyes lövésben Sike József említett aranyérme mellett Boros László 3., Spárnicz Ádám 8. lett. A győri csapat itt is magyar bajnok lett. Spárnicz Ádám a nemzeti bajnokság futócéllövő számában egyéni csúccsal lett első.



A légfegyveres 10 méteres puska-pisztoly ob-n a győri ifjúsági leánycsapat (Marton Nikolett, Laczik Zsófia Eszter, Kovács Írisz) bronzérmes, az ifjúsági fiúegyüttes (Erős Hunor, Rainiss Zsombor, Bende Gergő) ötödik lett.

Ketten a válogatottban



Minden fegyvernemben a maximális számú indulóval szerepel a magyar sportlövő-válogatott a márciusi, maribori légfegyveres Európa-bajnokságon.



A Győri LK-t két futócéllövő, Sike József és Boros László képviseli majd a kontinensviadalon. A március 8. és 11. közötti EB-n 6–8 érmet vár a magyar csapattól Győrik Csaba szövetségi kapitány.