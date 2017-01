Sportdiplomáciai képzés a győri Széchenyi egyetemen

A bármely szakterületen szerzett, legalább alapképzési diplomával választható szakirányú továbbképzés időtartama két félév, s levelező tagozaton, szombatonként Budapesten vannak a konzultációk. A sportszakemberek már a közelgő, kiemelt hazai eseményeken – így az EYOF-on – is hasznosíthatják tudásukat, erősíthetik a magyar sportdiplomáciát. A szaktárgyak előadói a sportdiplomácia jeles személyiségei.

„Célunk olyan szaktanácsadók képzése, akik a különböző sportszervezeteket képviselik a hazai vagy a nemzetközi színtéren. A végzettek ismerik a diplomácia, a protokoll, a médiakommunikáció fogalmait, működését, a hazai és nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai kérdéseket, s széles körű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti és üzleti területein" – mondta dr. Gyömörei Tamás egyetemi docens, a kurzuson a sportgazdasági ismeretek tárgy tanára, aki a Széchenyi-

egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője.



Több projektfeladatot kapnak a hallgatók a marketing, a szervezés és a logisztika területéről, amelyek aktuális versenyekhez kötődnek, így elképzeléseiket azonnal összevethetik a rendezvények valóságos terveivel.

Az első csoportban az ország minden részéből, főképpen a fővárosból és Győrből jelentkezők tanulnak, s 2017 január végéig várják a keresztféléves képzésre pályázókat is. Részletes információk az egyetem internetes felvételi oldalain olvashatók: felveteli.sze.hu/sportdiplomaciai-szaktanacsado-1.



Fontos a tanulás



A Széchenyi ESE nemcsak a sportolást, a testi egészség megőrzését tartja fontosnak, hanem segíteni kíván a sportoló hallgatóknak, így a kézilabdázóknak a sport melletti, a sport utáni civil életben való helytállásban is. Mindezt az utánpótláskorú kézilabdás hallgatóknak és szüleiknek tartott tájékoztató program is naprakész információkkal támogatta.



A 200 fős előadóterem megtelt, s ez az érdeklődés a kérdésekben is folytatódott. Az egyetem képviseletében dr. Gyömörei Tamás, a sportegyesület kézilabda-szakosztálya nevében Auer Károly, az Agrofeed-ETO-SZESE vezetője tartott előadást az egyetem és a sportcsapat együttműködéséről, a lehetőségekről. Mindketten hangsúlyozták a tanulás, a szellemi fejlődés jelentőségét.



„Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk jelenleg vagy a közeli jövőben kézilabdázók és szüleik – már lányuk, fiuk általános iskolás korától kezdve – naprakész információkkal rendelkezzenek a győri továbbtanulási lehetőségekről. Egyetemünkön műszaki, agrár-, egészségügyi, humán területen számos szakon szerezhetnek diplomát vagy felsőfokú szakképesítést a fiatalok, s közben választott sportágukban is kiváló eredményt érhetnek el" – foglalta össze a tájékoztató program célkitűzését dr. Gyömörei Tamás.