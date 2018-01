Sportági ABC: síakrobatika

Főleg a függetlenségre, a szabadságra vágyó fiatalok örében terjedt el. A lényeg, hogy a síző ne "rendeltetésszerűen" használja a léceket, hanem mindenféle trükkel, légi mutatvánnyal rukkoljon elő.A nemzetközi szövetség (FIS) 1979-ben ismerte el hivatalos szakágnak, a övetkező évben pedig már kiírtá az első világkupa-sorozatot is. Az első vb-t a franciaországi Tignes-ben tartottá 1986-ban.Az 1988-as, calgaryi olimpián bemutató sportágként szerepelt, majd teljes jogú tagságát négy évvel ésőbb Albertville-ben nyerte el.Szocsihoz épest nincs változás a programban, mindkét nemnél öt-öt számot rendeznek. Az ugrásban a sportoló egy rámpáról elugorva ülönböző trükköket mutatnak be a levegőben, s az erre kapott pontjuk rangsorol. A mogul - más néven buckasí - versenyszámban a pálya minél gyorsabban való teljesítése mellett az is számít, hogy az ugratókon milyen trükköket mutatnak be a versenyző .Krosszban egyszerre négy sportoló úszik le egy technikás, kanyargós pályán, s az első ént célba érő nyer. Félcsőben egy, a ét szélén felfelé hajlított pályán síelve kell ugrásokat bemutatniuk a versenyzőknek, míg a slopestyle esetében az ugrató mellett rámpákon és öveken is kell trükközniü az indulóknak.23.Bogvang Phoenix Havas Park (Phjongcshang)ugrás (Anton Kusnir, fehérorosz)mogul (Alexandre Bilodeau, kanadai)krossz (Jean-Frédéric Chapuis, francia)félcső (David Wise, amerikai)slopestyle (Joss Christensen, amerikai)ugrás (Alla Cuper, fehérorosz)mogul (Justine Dufour-Lapointe, kanadai)krossz (Marielle Thompson, kanadai)félcső (Maddie Bowman, amerikai)slopestyle (Dara Howell, kanadai)147 férfi és 135 női versenyző.: női mogul selejtező 2.00, férfi mogul selejtező 3.45.: női mogul döntő 11.30 és 13.00.: férfi mogul döntő 11.30 és 13.00.: női ugrás selejtező 12.00.: női ugrás döntő 12.00.: női slopestyle selejtező 2.00, döntő 5.00 és férfi ugrás selejtező 12.00.: férfi slopestyle selejtező 2.00, döntő 5.15 és férfi ugrás döntő 12.00.: női félcső selejtező 2.00.: női félcső döntő 2.30, férfi félcső selejtező 5.00.: férfi krossz selejtező 3.30, döntő 5.15.: férfi félcső döntő 3.30.: női krossz selejtező 3.30, döntő 5.15