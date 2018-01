Sportági ABC: jégkorong

A nagyobb városok csapatainak részvételével 1893-ban beindult az észak-amerikai bajnokság a Stanley Kupáért, majd 1917-ben rajtolt a profi liga (NHL). A jéghoki sokáig a kanadaiak nemzeti sportja volt, de mára már az európai játékosok is nagy számban árasztják el a tengerentúli bajnokságot.A jégkorong először az 1920-as, antwerpeni nyári olimpia műsorán szerepelt, utána került át a télire. A nők az 1998-as, naganói játékokon mutatkoztak be. Magyarország ebben a sportágban háromszor szerepelt az ötkarikás játékokon, legutóbb 1964-ben.február 14-25. (férfiak), február 10-22. (nők)Kangnung Jégkorong Központ (Kangnung), Kvandong Jégkorong Központ (Kangnung)Versenyszámok (zárójelben a címvédők): férfi (Kanada) és női (Kanada)Indulók száma: 12 férfi (300 játékos), 8 női csapat (184 játékos)Magyar érmek: -Magyar indulók: -február 10.: B csoport: Japán-Svédország 8.40, Svájc-Koreai Köztársaság 13.10február 11.: A csoport: Finnország-Egyesült Államok 8.40, Kanada- Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 13.10február 12.: B csoport: Svájc-Japán 8.40, Svédország-Koreai Köztársaság 13.10február 13.: A csoport: Kanada-Finnország 8.40, Egyesült Államok- OAR 13.10február 14.: B csoport: Svédország-Svájc 4.10, Koreai Köztársaság-Japán 8.40február 15.: A csoport: Egyesült Államok-Kanada 4.10, OAR -Finnország 8.40február 17.: elődöntőbe jutásért (A3-B2 és B1-A4) 4.10 és 8.40február 18.: 5-8. helyért (B3-? és B4-?) 4.10 és 8.40február 19.: elődöntő (A1-? és A2-?) 5.10 és 13.10február 20.: a 7. helyért 4.10 az 5. helyért 8.40február 21.: bronzmérkőzés 8.40február 22.: döntő 5.10február 14.: B csoport: Szlovákia- OAR 13.10, Egyesült Államok-Szlovénia 13.10február 15.: A csoport: Csehország-Koreai Köztársaság 13.10, Svájc-Kanada 13.10 C csoport: Finnország-Németország 4.10, Norvégia-Svédország 8.40február 16.: B csoport: Egyesült Államok-Szlovákia 4.10, OAR -Szlovénia 8.40 C csoport: Finnország-Norvégia 13.10, Svédország-Németország 13.10február 17.: A csoport: Kanada-Csehország 4.10, Koreai Köztársaság-Svájc 8.40 B csoport: OAR -Egyesült Államok 13.10, Szlovénia-Szlovákia 13.10február 18.: A csoport: Csehország-Svájc 8.40, Kanada-Koreai Köztársaság 13.10 C csoport: Németország-Norvégia 4.10, Svédország-Finnország 13.10február 20.: negyeddöntőbe jutásért 4.10, 8.40, 13.10 és 13.10február 21.: negyeddöntő 4.10, 8.40, 13.10 és 13.10február 23.: elődöntő 8.40 és 13.10február 24.: bronzmérkőzés 13.10február 25.: döntő 5.10