Spanyol csoportelsőség, nem esik ki gól nélkül Marokkó a vb-ről: Spanyolország-Marokkó 2-2

B csoport, 3. forduló,Kalinyingrád, játékvezető: Ravsan Irmatov (üzbég)David de Gea - Jordi Alba, Ramos, Piqué, Dani Carvajal - Thiago, Busquets, Iniesta - SIlva, Costa, Isco.Ferenando Hierro.Mohand - Hakimi, Szaissz, Da Costa, Dirar - Ziyech, Busszufa, Belhanda, El Ahmadi, Amrabat - Halid Butaib.Hervé Renard (francia)Butaib (14'), Isco (19'), En-Nesyri (82'), Aspas (90')el-Ahmadi (22'), Amrabat (30'), Da Cosa (32'), Busszufa (32'), Mohand (88'): Belhanda h. Fajr (63'), Boutaïb h. En-Nesyri (72'), Costa h. Aspas (74'), Thiago h. Asensio (75'), David Silva h. Rodrigo (85') Ziyech h. Bouhaddouz (85')Elvileg négy perc volt a hosszabbítás, de abból hármat vitatkozott Marokkó. Közben a másik meccsen kiegyenlít Irán Portugália ellen. Mohand kap sárgát időhúzásért.David Silva és Ziyech megy le, Rodrigo és Bouhaddouz jön be.Ambramatot rúgja fel Isco, de a szabadrúgást kifejelik a tizenhatosról.Thiago is befejezi, Asensio érkezik.Aspas érkezik Costa helyére.Boutaïb helyén En-Nesyri.Jobboldali szöglet után Picqué fejel mellé.Isco fejel a bal fölső irányába, de Szaissz kifejeli.David Silva Thiago passzát rádurrantja, nem talált kaputÓriási kapufa! Ambramat a jobb oldalról külsővel durrantja rá a hosszúra, de Gea csak szemmel követi, 1 centin múlt, hogy beakad a fölsőbe.Busszaufa elől üti ki de Gea a labdát.Hakimi lódul meg a szélen, jön a beadás Busszufának, kirúgás.: Elkezdődött a második félidő.Hiába adott középre remekül Iniesta, Diego Costa becsúszása után elgurul a labda a kapu előtt.2 perc a hosszabbítás.Isco ível be egy szabadrúgást a tizenhatoson belülre, Hakimi ment Busquets elől.Spanyol szöglet, Busquets fejeli jócskán fölé 3 méterről úgy, hogy senki nem volt a közelében.Röpködnek a sárgák, előbb Da Costa kap, aztán Busszufa megy reklamálni, ő is besárgul.Amrabat tapossa meg Ramost, sárga.Butaib megint helyzetben, meglódul, de túl gyors volt még saját magának is, de Gea lábában elakad a labda.: el-Ahmadi sárgul be.Picqué tarolja le Butaibt, sokáig kell ápolni.Spanyol szöglet, de nem tudnak vele mit kezdeni.: Isco a bal oldalon iramodik meg, Iniesta követi középen, de a külső pöccintés gyerekjáték el-Kadzsuinak.A spanyolok piros-kékben, Marokkó fehérben. Egyelőre ismerkednek egymással a felek.Az Európa-bajnok portugál csapatnak, valamint a spanyol válogatottnak is elegendő a döntetlen a továbbjutáshoz az oroszországi labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, hétfőn.A két európai élcsapat 3-3-as döntetlent játszott egymással, majd a spanyolok Iránt, a portugálok pedig Marokkót győzték le 1-0-ra. Amennyiben hétfőn is ugyanazt az eredményt érik el, a szabályosabb, sportszerűbb együttes végez jobb helyen a B csoportban. A fegyelmi mutatóban a Marokkó ellen készülő spanyolok jelenleg jobban állnak, hiszen eddig egy, az Iránnal játszó portugálok pedig két sárga lapot kaptak.A spanyolok eddigi négy góljából hármat Diego Costa szerzett. Csapattársa, Koke szerint a csatár eredményessége annak köszönhető, hogy megértette, számára nem a labdabirtoklás, a sok labdaérintés a legfontosabb, inkább a kapura lövésekre kell összpontosítania, és specialitására, a védőkkel való küzdelemre.Marokkó már biztosan nem juthat a nyolcaddöntőbe, Iránnak erre még van esélye, ezért a portugáloknak várhatóan nehezebb dolguk lesz, hiszen motiváltabb ellenféllel találkoznak.A kalinyingrádi Spanyolország-Marokkó és a szaranszki Portugália-Irán mérkőzés is 20 órakor kezdődik hétfőn.