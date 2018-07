Sosem fogy el az erejük: Horvátország-Anglia 2-1

Hosszabbítás, II. félidő

Hosszabbítás, I. félidő

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 20 óra. Vezette:Cüneyt Cakir (török)Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic (Pivaric, 94.) – Rakitic, Brozovic – Rebic (Kramaric, 101.), Modric (Badelj, 118.), Perisic – Mandzukic (Corluka, 115.). Szövetségi kapitány: Zlatko DalicAnglia: Pickford – Walker (Vardy, 112.), Stones, Maguire – Trippier, Alli, Henderson (Dier, 97.), Lingard, A. Young (Rose, 91.) – Kane, Sterling (Rashford, 74.). Szövetségi kapitány: Gareth SouthgateGól: Perisic (68.), Mandzukic (109.) ill. Trippier (5.)Sárga lap: Mandzukic (48.), Rebic (96.) ill. Walker (54.)Az angolok a földön, hiába voltak jobbak az első félidőben, nem tudták rárúgni a másodikat, ezt pedig meg is büntették a horvátok!Még egy sansz Anglia előtt, szabadrúgás a horvát térfél közepéről.Kramaric lép ki két ember között, a túloldalon teljesen üresen van Perisic, de Kramaric inkább ellövi - nincs belőle kontra, de talán szebb lett volna, ha leadja. Négy percet hosszabbít a török.Maguire reklamál egy tizenegyest, de Cakir nem ítél semmit. Jön az utolsó horvát csere, Modric helyett Badelj.Trippier nem bír ráállni a lábára, emberhátrányba kerül Anglia, hiszen nincs több cseréjük. Közben egy távoli lövéssel gyűlik meg Pickford baja, de végül fogja a labdát.Mandzukic ismét a földön, megint fájdalmai vannak. Most viszont már lecserélik, Corluka jön be. Ezen túl is cserélhet még egyet Dalic.Az utolsó angol csere: Walker helyett Vardy. A szándék egyértelmű, minden áron ki kell egyenlíteni.Egy rossz felszabadítás után fejjel csúsztat Perisic Mandzukic elé, aki kapásból kilövi a bal alsót! 1-2! Van-e még annyi az angolokban, hogy innen felálljanak?Egy rövidre passzolt szögletre robban Brozovic, de elmegy a rövid felső sarok felett a lövése.Negyed órányira a tizenegyesektől.Csak egy pici szünet, és folytatódik is a meccs.Pickford! Egy bal oldali beadásra érkezik Mandzukic, akinek kapáslövését bravúrral fogja Pickford, ez nagy és nagyon fontos védés volt. Közben Mandzukic lent maradt, ápolni kell.Modric pazar indításával lép ki Perisic, majd visszateszi Kramaric elé, de a blokkról levágódik a lövése.Két perc a hosszabbítás hosszabbítása.Rebic helyett Kramaric a második horvát változtatás.Mi maradt ki! Egy angol szöglet után Stones fejelhet, majd Vrsaljko a gólvonalról fejeli ki a labdát, marad az 1-1!Angol csere, Henderson helyett Dier. Így is marad még egy cseréje Southgate-nek, hiszen a hosszabbításban van még egy plusz opció.Rebic csúszik oda hátulról Rosenak, ez sárga.Strinic lent marad, úgy tűnik, nem is tudja folytatni. Kényszerű az első változtatás a horvátoknál tehát, Pivaric jön Strinic helyett, aki végül a saját lábán el tudja hagyni a pályát.Elindult a kétszer 15 perc, a horvátok zsinórban harmadjára túlóráznak - érdekesség, hogy egyelőre csere nélkül. Az angolok viszont változtatnak, Young helyett Rose a pályán.A 90 perc nem hozott döntést. A horvátoké volt a második félidő, de nem tudták megfordítani a meccset - következhet a hosszabbítás!Trippier szabadrúgását csúsztatja meg Kane, de nem tudja kapu felé fejelni.Lovren vállalja el jó 30 méterről, de nem fog kaput. Három perc a hosszabbítás a rendes játékidő végén.Pickford nagyon rossz helyre üti, de az érkező Perisic nem tudja az üresen maradt kapuba emelni.Mandzukic vesz át egy felívelést, majd védője szorításában is lőni tud, de nem megy eléggé a sarok felé.Trippier majdnem Perisicet szökteti a saját kapuja előtt, végül Pickford tisztázni tud.Lingard lép ki a jobbösszekötő helyén, majd laposan lő - inkább beadás volt ez végül, mert az oldalvonalon ment ki.Ezek viszont most abszolút a horvátok percei, beszorítják az angolokat.Először Southgate nyúl bele a meccsbe, Sterling helyett Rashford a pályán.Nem figyelnek az angolok a kisszögletnél, de végül kifejelik - az érkező Brozovic kapáslövése pedig elmegy a kapu fölött.Majdnem ott a fordítás is! Egy eladott labdára csapnak le a horvátok, Perisic a cselek után ballal lő, de a jobb kapufa tövéről jön vissza, majd Rakitic lövése Pickford kezeiben köt ki.Jobbról jön a labda középre, Perisic pedig megelőzi a védőjét, és kiegyenlít!Trippier magas labdáját Kane veszi át Vida mellett, majd lő az oldalhálóba az ötös sarkáról.Fokozódó horvát nyomás, most Modric beadását fejelik ki pont középre, ahol az érkező Perisic bombájába Walker dobja bele magát.Eltelik negyed óra a második félidőből is, Horvátország talán lendületesebb, de ziccert még nem tudtak kialakítani Modricék. Most Rakitic küldi jóval a kapu fölé.A második félidő legnagyobb lehetősége, egy kifejelt szöglet után újra középre tudják tekerni az angolok, ahol Kane centikkel marad le arról, hogy öt méterről fejelhessen.Walker kap lapot, mert nem adja oda a horvátoknak a labdát, hogy elvégezzenek egy szabadrúgását.Mandzukicé az első sárga, aki eldobja a labdát Rebic faultja után.A horvátok kezdték a második félidőt, nem cserélt egyik csapat sem.Modric beadása után tisztáznak az angolok, akik már nem vezethetnek kontrát: Trippier szabadrúgásgóljával vezet Anglia 45 perc után.Némi könnyelműség az angol védelemtől, Maguire életveszélyesen teszi középre a labdát, majd Walker is kényelmetlen helyzetbe hozza Pickfordot, de Rakitic hiába csinálja meg szépen az esernyőcselt, nem tud végül lőni a tizenhatoson belülről. Egy perc a ráadás.A sokadik kemény horvát fault, a török játékvezető azonban eddig sárga lap nélkül vezeti a meccset - most Rebic ugyan megállítja Youngot, de ő sem kap lapot ezért.Lingard ezt jobban is helyezhette volna! Sterling okos visszapasszát Lingard a kapuval szemben lőhette el, csavarása azonban elment a bal kapufa mellett!Most már Pickfordra is szükség volt, Rebic ballábas tekerését kell védenie az angol kapusnak.Kane, majdnem ott a második angol gól! Sterling passzával léphet ki, elsőre Subasicba lövi, majd a kipattanót szinte lehetetlen szögből újra rálövi, de ez sincs bent!Kissé ártalmatlan szituáció, egy előrevágott labdára Sterling próbál lecsapni, végül megint Lovren a szabálytalan. A beívelést Subasic üti ki.Lovren lép oda keményen Kane-nek a felezőnél, mintha feszültebbek is lennének a horvátok ma. Lovren megússza sárga nélkül. Eladja Vida a saját tizenhatosa előtt, de Kane lesen áll a kiugratásnál, ezt is túlélik.Perisic vállalja el kintről, de hiába ér hozzá Walker, Cakir kirúgást ítél.Változatlan a játék képe, Anglia mezőnyben dominál, és persze higgadtabban is játszhat korai előnyének köszönhetően.Az angol kornerek igen veszélyesek ezen a vébén, ez most nem ezek közé tartozik: Maguire fejese elmegy a kapu fölött. Horvátország egyelőre keresi a játékát.Egy kiugratás Sterling felé, de végül Subasic odaér, és felszedi a labdát. A horvátok szöglete veszélytelen.Trippier! Ezt mesterien eltalálta az angol, egy pokolian pontos lövéssel megszerzi a vezetést Angliának, Subasicnak nem sok esélye volt arra, hogy visszaérjen a jobb felső sarokra, a sorfal fölött jött a labda - vezet Anglia!Kiváló helyről jár a szabadrúgás az angoloknak, miután Allit buktatta hátulról Modric - nagyjából húsz méterről, a kapuval szemben végezhetik el ezt a pontrúgást az angolok.Az angolok kezdték a meccset.Elődöntő, Moszkva (Luzsnyiki Stadion), játékvezető: Cuneyt Cakir (török)A várható kezdőcsapatok:Horvátország: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic.Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry KaneZlatko Dalic, az oroszországi világbajnokságon elődöntős horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapatának problémát jelenthet majd az Anglia elleni szerdai találkozón a fáradtság.A szakember kiemelte: hat nap alatt két hosszabbításos mérkőzést játszottak - a nyolcaddöntőben a dán, a negyeddöntőben a házigazda orosz együttest búcsúztatták tizenegyespárbajban -, ami összesen 240 percnyi játékidőt jelent. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szerda estére frissek legyünk, biztos vagyok abban, hogy az Anglia elleni mérkőzésre találunk energiát" - nyilatkozta Dalic.A csapat támadója, Mario Mandzukic viszont nem tart attól, hogy fáradtak lesznek a moszkvai találkozón. "Már jó néhány éve várunk hasonló horvát lehetőségre, amihez most nagyon közel jutottunk. Az utolsó izzadtságcseppjeinket is a pályán hagyjuk, hogy elérjük a célunkat" - közölte a horvátok egyik kulcsembere.Az ellenfél csapatát erősíti Harry Kane, aki gólerős formáját a vb-re is megőrizte, jelenleg vezeti a góllövőlistát. A horvátok azonban nem aggódnak, hogy ezúttal a Tottenham Hotspur klasszisát kell semlegesíteniük. "Minden tiszteletünk Kane-é, aki már hat gólt szerzett a vb-n, de mi már megállítottuk Lionel Messit és Christian Eriksent is, remélem, őt is sikerül" - mondta Dalic, aki bízhat abban, hogy a horvát védelem oszlopa, a Liverpoolban légióskodó Dejan Lovren már szerzett ehhez elég személyes tapasztalatot is.horvátok erős középpályájukra is alapozhatnak, amelyben Luka Modric és Ivan Rakitic kap főszerepet. A Real Madridot erősítő Modric "nagyon nehéz, szoros és színvonalas" mérkőzésre számít az elődöntőben, bár szerinte ezen a vb-n minden meccs hasonló. Felhívta övéi figyelmét, hogy az angolok milyen veszélyesek a beadásokból, szögletekből és szabadrúgásokból kapu elé ívelt labdák után - a Svédország ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben mindkét angol gól hasonló szituációból született -, azok semlegesítésére pedig az eddigieknél is jobban kell koncentrálniuk.Az FC Barcelona játékosa, Rakitic szerint megvan a kellő lelkierejük, az egységük. "Egy szív, egy lélek" - utalt a horvát válogatott játékosainak összetartására. Ashley Young, az angolok védője elárulta: egyetlen játékostársának sincs kétsége afelől, hogy bejutnak a döntőbe. "A saját történetünket mi magunk írjuk" - mondta a Manchester United játékosa.Hozzátette: a csapat és a szakmai stáb tagjai is hisznek a győzelemben, amelyhez megfelelő akaraterővel és magabiztossággal rendelkeznek. Eric Dier, a Tottenham középpályása szerint a siker fogalmát nehéz meghatározni, ő viszont csapattársai nevében is nyilatkozva kijelentette: az elődöntőbe jutást önmagában még nem tekintik annak."Mi még éhesek vagyunk, és ennél is többre vágyunk. Remélhetőleg ezt szerdán a pályán is meg tudjuk mutatni" - nyilatkozta az angol labdarúgó. Hangsúlyozta: a siker reményében minden angol játékos kész alárendelni egyéni ambícióit a csapat érdekeinek, mert előbbivel ellentétben csak utóbbi segítheti őket a diadalhoz.A Horvátország-Anglia összecsapást a moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezik szerdán 20 órától, a találkozó játékvezetője a török Cuneyt Cakir lesz. A vesztes szombaton a bronzmérkőzésen, a győztes vasárnap a döntőben játszhat, a másik ágon Franciaország és Belgium mérkőzik egymással kedden (ma) este, Szentpéterváron.- A két válogatott eddig hét alkalommal találkozott egymással (hatszor szerdán), az angolok négyszer, a horvátok kétszer győztek, egy összecsapás - az első, még 1996 áprilisában - gól nélküli döntetlennel zárult.- A legutóbbi két mérkőzésen angol siker született, az utóbbi haton pedig négy. A mindeddig utolsó horvát győzelem (3-2) 2007 novemberében volt, Európa-bajnoki selejtezőn. Világeseményen eddig egyszer ütköztek meg, az angolok a 2004-es Európa-bajnokság csoportkörében 4-2-re győztek.- Az angolok harmadszor és 28 év után először játszhatnak vb-elődöntőt, a mostani keret 23 játékosa közül 17 még meg sem született 1990-ben. Anglia egyaránt vesztesen hagyta el a pályát, amikor a legutóbbi három alkalommal világverseny elődöntőjében szerepelt: az 1996-os Eb-n és az 1990-es vb-n a németektől, az 1968-as Eb-n Jugoszláviától kapott ki. Eddig egyszer, 1966-ban nyert vb-elődöntőben, otthon Portugália ellen (2-1), akkor a világbajnoki címet is sikerült elhódítania.- A horvátoknak ez a második vb-elődöntője, 1998-as debütálásukkor végül bronzérmesek lettek. Azóta - mostanáig - a csoportból sem sikerült továbbjutniuk.- A horvát a második csapat, amely egymás utáni két mérkőzésén is 11-es párbajt nyert, a nyolcaddöntőben a dánok, majd a negyeddöntőben a házigazda oroszok ellen. Ez a bravúr korábban csak az argentinoknak sikerült 1990-ben.- Az utóbbi kilenc tétmérkőzésén és utóbbi öt vb-találkozóján veretlen Horvátország az előző hat egyenes kieséses szakaszbeli meccse közül csak egyet vesztett el, 1998-ban a franciáktól kapott ki az elődöntőben.- A tízgólos horvátok találatait nyolc játékos szerezte a tornán, csak Belgiumnak (9) jobb a mutatója ebben a tekintetben. A tíz gólból csak három született rögzített játékhelyzet után, a többi akcióból esett.- A 11 góljukkal 1966-os tornacsúcsukat beállító angolok az utóbbi 30 tétmeccsük közül csak kettőt vesztettek el (22 győzelem, hat döntetlen). A 11 találat közül nyolc pontrúgás után született.- A vb góllövőlistáját vezető Harry Kane eddig a hét napjai közül már haton szerzett gólt a válogatott színeiben, egyedül szerdán nem sikerült még betalálnia. Elődei közül csak Wayne Rooney és Frank Lampard lőtt gólt a hét minden napján.- Kane hat góllal áll az élen, az előző kilenc vb-t tekintve csak a brazil Ronaldo szerzett ennél többet, 2002-ben nyolcat.Európai játékos 1974 óta nem volt eredményesebb, akkor a lengyel Grzegorz Lato hét találatig jutott, míg 1970-ben a nyugatnémet Gerd Müller tízzel lett gólkirály.