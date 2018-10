Sorsdöntő mérkőzés előtt az MKC

"Nem szeretem ezt a jelzőt, de most valóban élet-halál találkozó vár ránk" – mondta Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője. Az edzések mellett különösen nagy gondot fordítunk a taktikára, a fejben történő felkészülésre és a frissítésre. A bajnoki találkozókon sok helyezkedési hibát vétettünk, ezeket mindenképpen minimalizálnunk kell.



"Érezzük a pénteki találkozó súlyát és pontosan tudjuk, hogy a Budaörs ellen pontokat kell szereznünk. Sajnos továbbra is többen küszködnek sérüléssel és betegséggel, így a csapat-összeállításnál még vannak kérdőjelek."

A Mosonmagyaróvár-Budaörs mérkőzés testvérpárharcot is hoz, hiszen Bognár Róbert húga Pálos-Bognár Barbara a budaörsiek játékosa.



"Augusztus elején az MKC-Budaörs felkészülési mérkőzésen már szerepeltünk egymás ellen. Akkor 39-39-et játszott egymással a két csapat, de most nagyobb lesz a tét. Még nem voltunk ilyen helyzetben, de profi sportolóként ezt is meg kell oldanunk. Mindent megteszünk a csapatunk sikerérét, így Barbival megegyeztünk abban, hogy a héten beszélünk egymással."



A pénteki mérkőzést már teljesen egészségesen várja a mosonmagyaróváriak védekezőspecialistája Gyimesi Kitti.