Soproni címvédés a Bajnokok Tornáján - fotók

A rendező mellett hét nemzet bajnokai - Csata DSE, Nevskaya Sport School (orosz), Basket Slovanka (cseh), Snatt's Femeni Sant Adria (spanyol), BS Riga (lett), Umana Reyer Venezia (olasz), ZKK Cinkarna Celje (szlovén) - szálltak harcba az első helyért.Az elmúlt évek során Európa szerte komoly rangot vívott ki magának a színvonalas rendezvény, melyen sok olyan tehetséges játékos is feltűnt, akik már a felnőttek között, nemzetközi színtéren is letették névjegyüket. Idén újabb szintet léptek a szervezők azzal, hogy több év kitartó munkájának köszönhetően a neves kosaras nemzet bajnokát, a spanyol Sant Adria-t is Sopronba csábították. A csoport küzdelmek során utóbbi igazolta is hírét. A szokatlan, rendkívül dinamikus, sok labda nélküli mozgásra, egész pályás letámadásra, átadásokra épülő játékuk megoldhatatlan feladatot jelentett az ellenfeleiknek. Az elődöntőbe végül a BS Riga együttesét vitték magukkal. A másik ágon a Csata DSE lépett tovább veretlenül, szintén magabiztos játékkal. A magyar bajnok mellett a cseh Basket Slovanka jutott tovább, míg a jó szerkezetű, ám a csehektől egy izgalmas, magas színvonalú találkozón vereséget szenvedett orosz Nevskaya az alsó ágrakényszerült. Ott nem is okozott gondot számukra az 5. hely begyűjtése a rendező soproniak előtt. A 7. helyre pedig a fiatalabb játékosokat felvonultató Celje futott be, megelőzve az olasz Velencét.Az elődöntőben mind a Csata, mind a Sant Adria folytatta magabiztos menetelését, igaz utóbbit egy félidőn keresztül tartani tudott a cseh bajnok. A szünet után azonban már nem bírták az iramot, és végül nemcsak a döntőről, de még a dobogóról is lecsúsztak, miután a bronzmérkőzésen a lett Riga masszív, fizikumra épülő játékával megérdemelt győzelmet aratott.A finálé magas színvonalat és óriási küzdelmet hozott! Végig fej-fej mellett haladt a két gárda. A Csata jól szervezett, taktikus játékkal le tudta fékezni a spanyol gyorsvonatot, és jobbára megoldották a labda átvitelét is a letámadás ellen. Így pedig 5-5 elleni játékra kényszerítették a Sant Adriát. A hajrában egy büntető döntött Tursics Krisztián csapata javára, a Csata megérdemelten védte meg címét.A Torna Legjobb Játékosa (MVP) az orosz Anna Ionova lett, aki a legtöbb lepattanót is begyűjtötte. A Gólkirálynőnek járó serleget a Csata fiatalja, Várszegi Réka emelhette a magasba. Utóbbi az All-Star öt tagjai közé is bekerült: Ance Zeidaka (BS Riga), Laia Lamana Llobera (Snatt’s Femeni Sant Adria), Monika Fucikova (Basket Slovanka), Várszegi Réka (Csata DSE), Anna Ionova (Nevskaya Sport School).