Sopronban a világ legjobb kosarasai: kezdődik a Final4!

Fotó: Magasi

Művészek a parkettán

A kosaras világsztárok mellett más fellépőket is láthat a közönség az aréna parkettjén. Oroszországból a Funny Foxes, Lengyelországból a Gdynia Cheeleders csapata lép fel, műsort ad a The Strokes együttes és Freddie. A Szépség és a Szörnyeteg egy látványos zenés jelenete is megelevenedik majd a parketten a Budapesti Operettszínház művészeinek köszönhetően. A szervezők igazi csúcspontnak a világ egyik legismertebb kosaras akrobatacsapatát is szerződtették, így a Lord of Gravity műsorát ezúttal élőben láthatja a Final4 közönsége.

– A földkerekség legjobb játékosai adnak majd randevút egymásnak Sopronban, és óriási büszkeség, hogy klubunk is képviseltetheti magát ebben a szűk elitben – mondja Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője, aki bár fáradt a sok munkától, izgatottan várja a hétvégi eseményeket. Mint ismert, péntektől Sopron ad otthont a Final Fournak, a női kosárlabda Európa-bajnokság négyes döntőjének.– Egy olyan körbe kerültünk, ahol a lehetőségek tárháza számunkra felfoghatatlan. A két orosz és a török gigász nemcsak játékosállományban, hanem más téren is elképesztő magasságokban jár, melyet most testközelből élhetünk át. A hatalmas stábbal és szurkolótáborral felvonuló Jekatyerinburg már kedden, a másik két klub szerdán rendezkedik be Sopronban – mondta el Török Zoltán.A soproni klub mindent megtesz annak érdekében, hogy örök emlék legyen a Final4 mindenkinek, aki kilátogat a folyamatosan szépülő, bővülő arénába. Nemcsak a parkettre lépő játékosok, hanem a fellépők hada terén is világszínvonalat ígérnek. Az aréna környékének megújulása mellett számos átalakítás, „ráncfelvarrás" is történt a csarnokban. A főterem és az Akadémiai Oktatóközpont közti mobil falat lebontották, helyén lelátó magasodik. Kialakítottak egy tribünt a médiának, az alagsorban lesz a sajtószoba, a Darázsfészek edzőterem pedig VIP-étteremmé alakul át. A csarnok körül két szurkolói zóna is várja a jegyet váltókat. Az egyikben játékok, a másikban minőségi vendéglátás kerül színpadra. Jó hír, hogy a szurkolói zónákat szombaton bárki felkeresheti.