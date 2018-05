Sopron Basket: a Mount Everesten jártak

Fennállása legsikeresebb évadját tudhatja maga mögött a soproni női csapat, amely bajnok lett, a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett és az Euroligában is második helyen végzett. A klubot több mint két évtizede vezető Török Zoltánnal a nemrég befejeződött szezonról és a jövőről is beszélgettünk.



Csúcs ez az évad



– Hosszú sportvezetői pályafutásában hová helyezné a múlt héten befejeződött évadot? – kérdeztük a soproni klub ügyvezetőjét.



– A napokban mondtam azt, hogy megkezdjük a leereszkedést a Mount Everestről. Azzal, hogy bejutottunk az Euroliga döntőjébe, olyan eredményt értünk el, amilyet korábban magyar csapat még sosem. Éppen ezért a napokban befejeződött évad az én számomra, sportvezetői pályámon a legszebb, ha úgy teszik, annak a csúcsa, és reálisan nézve nem hinném, hogy van ennél is feljebb. Éppen ezért gondolom, hogy megkezdjük a leereszkedést a csúcsról.



– A Magyar Kupa döntőjének elvesztése után benne volt a pakliban, hogy bár mindenhol döntősök lehetnek, de lehet, mégsem nyernek semmit. Ha így történt volna, az Euroliga-ezüstérem „megmenthette volna" a szezont?



– Az évad előtt egyértelmű volt a cél: a nemzetközi színtéren vissza kell kerülni a térképre, régebbi Euroliga-hagyományainkhoz méltón kell szerepelnünk. Ez számszerűsítve azt jelentette, túl kell élnünk a csoportkört. Utólag bevallhatom, hogy egy Európa-kupa-döntővel is kiegyeztem volna, az viszont, hogy Euroliga-döntőt játszhattunk, tényleg mindent vitt. Azaz ha nem nyertük volna meg a bajnokságot, lehet, egy napig szomorkodtam volna, de utána büszkén és elégedetten gondoltam volna erre az évadra. Persze így, hogy bajnokok lettünk három-nullával, azért sokkal jobb.



Változatlan cél



– Roberto Íniguezzel kétéves periódust terveztek, erre már az első évadban történelmi sikert értek el, ráadásul a csapat gyakorlatilag együtt marad. Egy ilyen szezon után mi lehet az elvárás a következő évadra?



– Ugyanaz, mint ami a nemrég befejeződött évad előtt volt, azaz a klub hagyományaihoz méltón szerepelve „túlélni" a csoportkört. Ott fent a Mount Everesten, a csúcson azért kevés számunkra az oxigén, reálisan nézve nem az a mi terepünk, de úgy gondolom, a csoportkör után is versenyben maradni reális elvárás.



– A szakvezető azt nyilatkozta, edzői pályafutása során ha nem is ez volt a legtehetségesebb, de ez volt a legszorgalmasabb, leginkább összetartó, csapatként legegységesebb társaság, amellyel dolgozott. Az ön számára mit jelentett ez az együttes?



– Roberto nem dolgozik olyan régen női vonalon, mint jómagam. Sopronban korábban is volt ehhez, a mostanihoz hasonló remek közösség, ugyanilyen egységes társaság. Ez a csapat volt viszont a legteljesebb, legkomplexebb, amellyel dolgozhattam, és ebbe a teljességbe, komplexitásba rengeteg minden beletartozik a szakmai stáb munkájától kezdve a csapat kémiáján át a játékosok munkabírásáig, terhelhetőségéig, a munkába vetett hitükig.



Marad a sikeredző, Page helyett Coates érkezik



– Íniguez egy-két elejtett mondatából lehetett arra következtetni, hogy – bár két évre szólt a szerző-

dése – nem biztos, hogy marad a következő évadra. Mi a helyzet a sikeredzővel?



– Amikor a vele kapcsolatban történtekre gondolok, vannak olyan részletek, amelyektől még most is borsódzik a hátam. Összességében sportvezetői pályafutásom legizgalmasabb és legjobb története az, ami hozzá kapcsolható. A részletekről talán pár év múlva már szívesen beszélek, most még nem. Viszont a legfontosabb, hogy a kérdésre is válaszoljak: Íniguez a következő szezonban is a Sopron Basket vezetőedzője lesz.



– S mi lesz a Fenerbahce elleni Euroliga-negyeddöntő harmadik mérkőzésének napján családi tragédia miatt hazautazó centerrel, Aliana Coatesszal, akinek még van egyéves szerződése a klubbal?



– Sikerült felvennünk vele a kapcsolatot. Mint mondta, az őt ért tragédia után depresszióba esett, nem állt volna készen a játékra. Most már valamivel jobban van, elkezdett készülni a WNBA-szezonra. A történtek ismeretében, Íniguezzel egyeztetve úgy döntöttünk, szükségünk van rá, így terveink szerint a következő évadban csapatunkban szerepel. Megvan a kivásárlási ára. Ha valakinek mégis szüksége van rá és meg is fizeti, akkor legalább tágabb pénzügyi mozgásterünk lesz. Jelen állás szerint gyakorlatilag annyi a változás a keretben, hogy ő szerepel Danielle Page helyett.



A klub stábja a zálog



– Lehetett olvasni, hogy a csapat mint afféle „szegény rokon" keveredett oda a kiváltságosok, a gazdagok asztalához, azaz jutott el a Final Fourba. Helyi, valamint Euroliga-viszonyok között mennyire volt – a szó anyagi értelmében – drága ez a csapat?



– Arányaiban nézve a kétezer-kettes Farkas Sándor vezette és valóban az akkori világsztárokkal felálló társaság után ez az együttes a második legnagyobb büdzséjű csapat. Euroliga-szinten viszont még az első tízben sem voltunk, így valami alapja azért van a párhuzamnak.



– Essen szó azokról is, akikről általában nagyon kevés esik, pedig a háttérben végzett munkájuk rendkívül fontos. A klub stábjában dolgozók is kitettek magukért, többek között a remekül szervezett Final Fouron.



– Vannak, akik több mint húsz éve, s akadnak olyanok is, akik bő egy évtizede dolgoznak a klubnál. Közvetlen munkatársaim, ahogy látom, folyamatosan fejlődnek a saját szakterületükön, a Final Fouron világszínvonalú munkát végeztek. Valahol az ő folyamatos, magas szintű munkájuk a klub sikereinek egyik fő záloga.